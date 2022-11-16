Apple airpods pro

Apple молчала о важном преимуществе новых AirPods Pro. Зачем?

Артем
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Тесты показали значительное снижение задержки по Bluetooth.

Задержка передачи данных по Bluetooth всегда была слабой стороной беспроводной технологии. Тесты, проведенные музыкантом Стивеном Койлом, доказывают, что с внедрением чипа H2 в новую модель AirPods Pro, у Apple удалось значительно снизить этот недостаток. 

Стоит отметить, что речь идет не о воспроизведении музыки или просмотре фильмов — с этим проблем не возникает, а об уведомлениях, щелчках виртуальной клавиатуры, процессе редактирования звука. 

Метод исследования довольно прост. Музыкант подключил наушники к iPad Pro и касается экрана фирменным карандашом от Apple. Запись физического звука и звука из AirPods Pro записывается на диктофон. Позже производятся замеры задержки между двумя полученными результатами.

Данные всех моделей были зафиксированы на диаграмме. Примечательно то, что по итогам тестов модель AirPods 2 показала лучшие результаты, чем AirPods Pro первого поколения. 

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Тем не менее Койл считает, что несмотря на то, что AirPods Pro 2 и улучшили показатели, задержка по-прежнему остается высокой, что, вероятно, могут поправить со стороны устройства к которому подключаются наушники.
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Источник:
9to5mac
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Комментарии

+4053
Gabriel
Стало лучше , но не сильно…
Поэтому и молчат)
час назад в 10:59
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