Apple молчала о важном преимуществе новых AirPods Pro. Зачем?

Тесты показали значительное снижение задержки по Bluetooth.
Задержка передачи данных по Bluetooth всегда была слабой стороной беспроводной технологии. Тесты, проведенные музыкантом Стивеном Койлом, доказывают, что с внедрением чипа H2 в новую модель AirPods Pro, у Apple удалось значительно снизить этот недостаток.
Стоит отметить, что речь идет не о воспроизведении музыки или просмотре фильмов — с этим проблем не возникает, а об уведомлениях, щелчках виртуальной клавиатуры, процессе редактирования звука.
Метод исследования довольно прост. Музыкант подключил наушники к iPad Pro и касается экрана фирменным карандашом от Apple. Запись физического звука и звука из AirPods Pro записывается на диктофон. Позже производятся замеры задержки между двумя полученными результатами.
Данные всех моделей были зафиксированы на диаграмме. Примечательно то, что по итогам тестов модель AirPods 2 показала лучшие результаты, чем AirPods Pro первого поколения.
Тем не менее Койл считает, что несмотря на то, что AirPods Pro 2 и улучшили показатели, задержка по-прежнему остается высокой, что, вероятно, могут поправить со стороны устройства к которому подключаются наушники.
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