I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020







Apple может объявить дату анонса iPhone 12 на этой неделе. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в Twitter. Ожидается, что в ходе этого мероприятия Apple представит новые Apple Watch, а также сообщит даты публичного запуска iOS 14 и watchOS 7.Твит Гурмана последовал за сообщением Джона Проссера, который утверждает, что Apple запланировала разослать анонсы во вторник 8 сентября. Ранее он также утверждал, что новые iPad и Apple Watch будут также представлены на этой неделе.Марк Гурман опровергает мнение о том, что на этой неделе будут представлены какие-либо новинки. Вместо этого он полагает, что стоит ожидать анонса онлайн-мероприятия, в рамках которого покажут новый iPhone и Apple Watch.Как правило, Apple анонсирует и рассылает приглашения на мероприятие, посвященное iPhone, за две недели до его проведения. Вероятно, если компания объявит о презентации 8 сентября, то её онлайн-трансляцию стоит ожидать примерно 22 сентября.Стоит отметить, что мероприятие с презентацией новых iPhone почти наверняка полностью пройдет в виртуальном формате, так же как и WWDC 2020. Это может означать, что Apple необязательно тратить столько времени на подготовку, как обычно, потому что представителям прессы не нужно ехать в Купертино.Даже если мероприятие с анонсом новых iPhone состоится в сентябре, мы знаем, что модельный ряд смартфонов поступит в продажу не раньше октября. Ожидается, что Apple также представит новые Apple Watch, а предыдущие слухи указывали на презентацию новой версии Apple TV, компактного HomePod и AirTags.