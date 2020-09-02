there is no Watch this month — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 2, 2020







Apple по традиции анонсирует новые модели iPhone и Apple Watch на сентябрьском мероприятии, но в этом году может всё измениться. Есть большая вероятность, что мероприятие в этом месяце не пройдёт в привычном ключе.Презентация новых iPhone, скорее всего, пройдет в онлайн-формате, как это было в случае с WWDC. Также есть вероятность, что Apple откажется даже от такого анонса и просто расскажет о новинках на своём сайте.В прошлом месяце блогер Джон Проссер заявил, что новые модели Apple Watch и iPad будут анонсированы во вторую неделю сентября без каких-либо специальных мероприятий, а в октябре пройдет онлайн-ивент, на котором представят обновленный модельный ряд iPhone. Еще один поставщик многочисленных утечек L0vetodream сегодня сообщил, что в этом месяце не стоит ждать анонса Apple Watch.Этот инсайдер опубликовал точные технические характеристики некоторых продуктов Apple, а также предсказал дату запуска iPhone SE и iPad Pro, название macOS Big Sur, функцию отслеживания мытья рук в watchOS 7 и многое другое.Твит от L0vetodream подтверждает информацию от японского блога Mac Otakara о том, что Apple планирует представить iPhone 12 и Apple Watch Series 6 во второй половине октября. Если эти утечки окажутся верны, сентябрь будет слишком скучен без громких анонсов купертиновцев. Возможно, Apple заполнит пробелы презентацией других продуктов на своем сайте. Потенциальными кандидатами могут стать обновленный iPad Air с «безрамочным» экраном, компактный HomePod, накладные наушники Apple, AirTags и новый Apple TV.