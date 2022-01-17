Apple может представить iPad Air пятого поколения в начале 2022 года вместе с iPhone SE третьего поколения. Об этом сообщает Apple Insider.
Предположительно, первая презентация Apple в 2022 году состоится в марте. iPhone SE — наиболее вероятная премьера. Теперь список пополнил планшет.
Предположительно, он получит процессор A15 Bionic, фронтальную камеру на 12 МП, экран с матрицей типа quad-LED True Tone и поддержку 5G.
Напомним, iPad Air четвертого поколения показали осенью 2020 года. Это был первый планшет линейки с новым дизайном — тонкой рамкой и без кнопки домой.
Ранее новые рендеры iPhone SE 2022 попали в сеть. Согласно предположениям, задняя часть смартфона будет соответствовать модели SE 2020 года. На ней расположен модуль камеры с одним объективом и вспышка справа по горизонтали. Фирменный логотип в виде яблока расположен по центру. Размеры останутся прежними относительно SE 2020 года.
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