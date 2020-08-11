





Аналитики из Wedbush Securities заявили, что Apple может выпустить более дешевый iPhone 12 в начале 2021 года без 5G-модема. Ранее предполагалось, что компания выпустит 4G-варианты этой осенью.После повторного изучения азиатских цепочек поставок аналитики Дэниел Айвс, Стрекер Бэк и Ахмад Халил пересмотрели прогнозы и пришли к выводу, что Apple представит этой осенью несколько моделей iPhone 12 5G и более доступный 4G-вариант в начале 2021 Года.Айвз сообщил изданию Business Insider, что 4G-модель будет запущена примерно в феврале и будет дешевле, чем модели 5G iPhone 12. Приблизительная стоимость смартфона составит около 800 долларов. Он также добавил, что новые айфоны с 5G вряд ли будут дороже, чем актуальные iPhone 11 и 11 Pro.Ожидается, что Apple в общей сложности четыре айфона с OLED-экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Если верить слухам, в дорогую линейку Pro войдут смартфоны с экранами 6,1 и 6,7 дюйма. Финансовый директор компании Лука Маэстри во время отчет за третий квартал подтвердил, что запуск iPhone в этом году задержится.