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Apple стремится диверсифицировать свои производственные мощности и сократить зависимость от Китая, смещая акцент на индийский рынок. Компания может начать изготавливать iPhone 12 в Индии после запуска производства iPhone 11.

Сообщается, что Apple может запустить производство модельного ряда iPhone 12 с середины 2021 года на новом заводе в Нарасапуре (Бангалор), которым управляет тайваньская компания Wistron. Также стало известно, что компания может инвестировать в эту фабрику, поскольку планирует нанять около 10 000 сотрудников.

Завод отличается от того, на котором Apple собирает iPhone 11 и iPhone XR. Эти модели производятся Foxconn на заводе в Ченнаи, который, как ожидается, также начнет выпуск iPhone SE 2020 в этом году. Цены на производимые iPhone 12 в Индии могут быть ниже, поскольку таким образом Apple сможет уклониться от 22-процентного налога на импорт устройств.

Что касается запуска iPhone 12 в этом году, ранее стало известно, что официальное мероприятие было отложено на несколько недель. Об этом сообщила компания во время финансового отчета. Вероятно, не все модели из грядущей серии поступят в продажу одновременно. Несколько утечек указывают, что iPhone 12 доберется до прилавков магазинов в октябре, а флагманские iPhone 12 Pro — в ноябре.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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