Apple начала продавать iPad mini 6 и iPad Pro M1 по сниженной цене. Что с ними не так?

Компания Apple впервые начала продавать официально восстановленные модели планшетов iPad mini 6 и iPad Pro 2021 года на рынке США.Цены на iPad mini 6 начинаются с $419 за модель на 64 ГБ без LTE, что на $80 дешевле нового устройства, а версия с 256 ГБ памяти обойдётся в $549 — тут скидка составит $100.Восстановленные iPad Pro M1 стоят от $639 за 11-дюймовый планшет со 128 ГБ памяти без сотового модуля и от $889 за 12,9-дюймовую модель. Несмотря на выход новых iPad Pro с чипом M2 в конце 2022 года, устройства предыдущего поколения всё ещё можно смело рассматривать к покупке, поскольку в бытовых сценариях особой разницы в производительности многие пользователи не заметят.Apple заявляет, что все официально восстановленные продукты поставляются с новыми экранами, корпусами и комплектующими. На эти устройства также распространяется гарантия, включая AppleCare+.Стоит отметить, что и в России восстановленные iPad mini 6 и iPad Pro M1 могут появиться в ближайшем будущем, поскольку гаджеты Apple ввозятся в страну по «серым» каналам и параллельному импорту из США и Европы.