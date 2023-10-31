Apple начала продавать кабель MagSafe 3 в цвете Space Black

Фархад
SB

Вслед за анонсом прокачанных 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro в новом цвете Space Black компания Apple начала продажи кабеля для зарядки USB-C — MagSafe 3 в этой расцветке.

Купить его можно в онлайн-магазине или в фирменных Apple Store по цене $49. Кроме новой расцветки «Космический чёрный», можно также отдельно купить кабели в цвете «Серый космос», «Полуночный чёрный», «Звездное сияние» и «Серебристый».

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Отдельно стоит отметить, что кабель цвета Space Black совместим с 13- и 15-дюймовыми моделями MacBook Air с чипом M2.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3227
kardigan Виктор Пересвет
Ага! Точно!
Осталось приобрести что то в немного других расцветках на Али от бейсеус, ну или от их подобных , но за более пролетарскую цену.
48 минут назад
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