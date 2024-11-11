Apple начала продавать запчасти для iPhone 16 и 16 Pro. Почему это важно для нас?

Компания Apple начала официально продавать запасные детали для смартфонов серии iPhone 16. Теперь можно приобрести оригинальные камеры, дисплеи, аккумуляторы и задние панели для флагманов 2024 года.
Уже сейчас на сайте можно купить камеры за $169 для iPhone 16 и 16 Plus или $249 для моделей iPhone 16 Pro и Pro Max. Новые дисплеи стоят от $279 до $379 в зависимости от модели, аккумуляторы — $99 или $119, а задняя панель — от $169 до $199. Там же можно заказать Taptic Engine, динамики, TrueDepth и многие другие компоненты.
Теперь отвечаем на главный вопрос: почему эта новость важна и для нас? Всё просто: авторизованные сервисные центры перестали получать оригинальные запчасти от Apple, поэтому зачастую нужные для ремонта компоненты берут с «доноров». А поскольку iPhone 16 поступили в продажу относительно недавно, ждать донорские запчасти приходится очень долго. Зато теперь крупные сервисные центры смогут заказывать (через посредников) оригинальные запчасти для iPhone 16.