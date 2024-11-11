Apple начала продавать запчасти для iPhone 16 и 16 Pro. Почему это важно для нас?

Фархад



Компания Apple начала официально продавать запасные детали для смартфонов серии iPhone 16. Теперь можно приобрести оригинальные камеры, дисплеи, аккумуляторы и задние панели для флагманов 2024 года.

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Все оригинальные компоненты продаются в онлайн-магазине запчастей Apple, который был запущен для предоставления пользователям возможности самостоятельного ремонта своих гаджетов. Этот магазин доступен в США, Европе и некоторых других странах.

Уже сейчас на сайте можно купить камеры за $169 для iPhone 16 и 16 Plus или $249 для моделей iPhone 16 Pro и Pro Max. Новые дисплеи стоят от $279 до $379 в зависимости от модели, аккумуляторы — $99 или $119, а задняя панель — от $169 до $199. Там же можно заказать Taptic Engine, динамики, TrueDepth и многие другие компоненты.

Теперь отвечаем на главный вопрос: почему эта новость важна и для нас? Всё просто: авторизованные сервисные центры перестали получать оригинальные запчасти от Apple, поэтому зачастую нужные для ремонта компоненты берут с «доноров». А поскольку iPhone 16 поступили в продажу относительно недавно, ждать донорские запчасти приходится очень долго. Зато теперь крупные сервисные центры смогут заказывать (через посредников) оригинальные запчасти для iPhone 16.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Bor™
+648
Bor™
Ссылку можно на магазин европейский ?
Сегодня в 10:58
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Фархад Усманов
+122
Фархад Усманов Bor™
добавили в статью ссылку на нидерландский сервис Эппл — там в правом верхнем углу можно выбрать любую другую страну ЕС
2 часа назад в 11:49
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