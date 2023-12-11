Apple начала выпускать огромные дисплеи для нового iPad Air

Фархад
iPad

Как вы могли заметить, 2023 станет первым календарным годом, в котором Apple впервые в своей истории не выпустила ни одного планшета. Однако в следующем году нас ждут масштабные обновления всех модельных рядов iPad.

Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил в X (экс-Twitter), что поставщики начали отгружать Apple дисплеи для 12,9-дюймового iPad Air. Стоит отметить, что Янг ещё ни разу не ошибался в своих инсайдах, поэтому ему вполне можно доверять. Он первым раскрыл характеристики iPad mini 6, Apple Studio Display, MacBook Air M2, а также предоставил точную информацию о переходе на Dynamic Island в iPhone и многое другое.

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Ранее несколько других авторитетных инсайдеров заявили, что Apple планирует выпустить 12,9-дюймовый iPad Air. Среди них: тайваньское отраслевое издание DigiTimes, аналитик TFI Securities Мин-Чу Куо и журналист Bloomberg Марк Гурман. Последний ожидает выхода новых iPad в марте 2024 года, но компания может представить обновлённые планшеты в пресс-релизах уже в январе.

Помимо увеличенного размера дисплея, никаких серьезных изменений в дизайне 12,9-дюймового iPad Air не ожидается.

Вместе с новыми iPad Air Apple также должна выпустить первые iPad Pro с OLED-дисплеями.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4709
tellurian
Кольцо же он будет стоить?
Сегодня в 12:52
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+258
Gandalf2021 tellurian
Явно дешевле, чем Pro, который точно избыточен для большинства применений…
А большой экран это кайф, могу по старой Прошке сказать…
Сегодня в 15:51
#
tellurian
+4709
tellurian Gandalf2021
Смотря кому что надо. 4 динамика и экран решают.
Сегодня в 15:56
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