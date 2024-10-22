Apple наконец-то обновит мышь, клавиатуру и трекпад

Фархад
MM2

Разработчик Аарон Перрис обнаружил в коде финальной бета-версии iOS 18.1 упоминания новых периферийных устройств Apple, которые могут выйти уже в ближайшие дни.

Речь идёт о новых версиях Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad. По словам разработчика, сами девайсы не претерпят масштабных изменений, но они перейдут с порта Lightning на USB-C. Стоит отметить, что это единственные актуальные устройства, которые всё ещё заряжаются через Lightning. За последние два года Apple перевела почти все свои девайсы на USB-C.

Скорее всего, анонс новых аксессуаров состоится с релизом компьютеров Mac на чипах M4.

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Источник:
MacRumors
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