Apple наконец-то перейдёт на экраны с частотой обновления 90 Гц, но не в бюджетных iPhone

Фархад



Портал 9to5Mac сообщает, что Apple работает над новыми LCD-дисплеями с более высокой частотой обновления «около 90 Гц» для их внедрения в несколько своих продуктов.

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Издание ссылается на анонимный источник, который утверждает, что новые панели с развёрткой 90 Гц предназначены для будущих Studio Display, iPad Air и 24-дюймового iMac.

Глава аналитической фирмы DSCC Росс Янг, известный точными прогнозами относительно дисплеев в гаджетах Apple, ещё в апреле 2023 года говорил об отказе компании от выпуска 27-дюймового монитора с подсветкой mini-LED и частотой обновления 120 Гц. Видимо, Apple решила остановиться на 90 Гц.

По словам иинсайдера, дисплеи с частотой обновления 90 Гц сначала появятся в iPad Air M3, который выйдет весной 2025 года, а затем распространится на другие продукты.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Dmitriy
+1166
Dmitriy
Ну вот, ща сначала LCD дисплеи через годик другой прокачают, а там и до OLED нормальных очередь дойдет, лет через 5...
Сегодня в 20:13
#
–9
nomer32
Я хз, на 13пм было полное ощущение, что 120гц. На 16пм все фризит. Либо иос18 — полное очко.
час назад в 21:36
#
tellurian
+2014
tellurian
Проще купить LG монитор 5к. Дешевле и ждать не надо.
час назад в 22:17
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