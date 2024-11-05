Apple наконец-то перейдёт на экраны с частотой обновления 90 Гц, но не в бюджетных iPhone







Портал 9to5Mac сообщает, что Apple работает над новыми LCD-дисплеями с более высокой частотой обновления «около 90 Гц» для их внедрения в несколько своих продуктов. Портал 9to5Mac сообщает, что Apple работает над новыми LCD-дисплеями с более высокой частотой обновления «около 90 Гц» для их внедрения в несколько своих продуктов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Издание ссылается на анонимный источник, который утверждает, что новые панели с развёрткой 90 Гц предназначены для будущих Studio Display, iPad Air и 24-дюймового iMac.Глава аналитической фирмы DSCC Росс Янг, известный точными прогнозами относительно дисплеев в гаджетах Apple, ещё в апреле 2023 года говорил об отказе компании от выпуска 27-дюймового монитора с подсветкой mini-LED и частотой обновления 120 Гц. Видимо, Apple решила остановиться на 90 Гц.По словам иинсайдера, дисплеи с частотой обновления 90 Гц сначала появятся в iPad Air M3, который выйдет весной 2025 года, а затем распространится на другие продукты.