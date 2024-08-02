Apple наконец-то улучшит селфи-камеры в iPhone

Фархад
iPhone 17

Аналитик Haitong Securities Джефф Пу поделился эксклюзивным инсайдом относительно самого важного изменения в линейке iPhone 17. По его словам, все четыре модели 2025 года будут оснащены селфи-камерой на 24 Мп.

Напомним, что все актуальные смартфоны Apple, начиная с iPhone 11, оснащены фронтальными сенсорами с разрешением 12 Мп. В модельном ряду iPhone 15 установлены модули с пятью пластиковыми линзами. Переход на сенсоры с большим разрешением значительно улучшат качество съёмки на фронталку.

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Помимо нового модуля, селфи-камеры в iPhone 17 получат шестиэлементный объектив, который также немного улучшит качество изображения. Каждый элемент предназначен для исправления различных аберраций и искажений, что приводит к более чётким снимкам.

Ожидается, что модели iPhone 17 выйдут в сентябре 2025 года, а пока мы ждём анонса iPhone 16 в следующем месяце.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+630
law
У кого 15рм теряют проценты быстро? На ск циклах поделитесь
16 минут назад
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