Apple наконец-то улучшит селфи-камеры в iPhone

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Аналитик Haitong Securities Джефф Пу поделился эксклюзивным инсайдом относительно самого важного изменения в линейке iPhone 17. По его словам, все четыре модели 2025 года будут оснащены селфи-камерой на 24 Мп.Напомним, что все актуальные смартфоны Apple, начиная с iPhone 11, оснащены фронтальными сенсорами с разрешением 12 Мп. В модельном ряду iPhone 15 установлены модули с пятью пластиковыми линзами. Переход на сенсоры с большим разрешением значительно улучшат качество съёмки на фронталку.Помимо нового модуля, селфи-камеры в iPhone 17 получат шестиэлементный объектив, который также немного улучшит качество изображения. Каждый элемент предназначен для исправления различных аберраций и искажений, что приводит к более чётким снимкам.Ожидается, что модели iPhone 17 выйдут в сентябре 2025 года, а пока мы ждём анонса iPhone 16 в следующем месяце.