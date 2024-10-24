Apple намекнула на долгожданный анонс новинок

Руководитель маркетингового отдела Apple Грег Джосвиак непрозрачно намекнул на предстоящие анонсы компьютеров. Он написал, что на следующей компания представит несколько новинок, а о первой из них будет объявлено в понедельник.
В тизере, который разместил Джосвиак, содержится упоминание Mac, а также приложен короткий зацикленный ролик, в котором иконка приложения Finder из macOS трансформируется в логотип Apple.
Ожидается, что Apple анонсирует обновлённые модели Mac, Mac mini и MacBook Pro. О MacBook Pro с процессором M4 Pro уже многое известно — недавно он каким-то образом попал к Wylsacom, и тот сделал подробный обзор.
На понедельник запланирован выпуск обновлений iOS 18.1, iPadOS 18.1 и OS Sequoia 15.1, так что анонс компьютеров, вероятно, состоится позднее — во вторник или спустя ещё несколько дней.
В тизере, который разместил Джосвиак, содержится упоминание Mac, а также приложен короткий зацикленный ролик, в котором иконка приложения Finder из macOS трансформируется в логотип Apple.
Ожидается, что Apple анонсирует обновлённые модели Mac, Mac mini и MacBook Pro. О MacBook Pro с процессором M4 Pro уже многое известно — недавно он каким-то образом попал к Wylsacom, и тот сделал подробный обзор.
На понедельник запланирован выпуск обновлений iOS 18.1, iPadOS 18.1 и OS Sequoia 15.1, так что анонс компьютеров, вероятно, состоится позднее — во вторник или спустя ещё несколько дней.
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