Apple нашла необычное применение для iPhone

Фото: Apple
С помощью программной платформы, смартфон сможет следить за домашними животными. Об этом Apple рассказала в 17-минутном ролике на сайте для разработчиков.
Фреймворк получил название DockKit. С его помощью iPhone можно использовать в качестве системы видеонаблюдения за домашними питомцами. Для этого смартфон нужно установить на стабилизатор и включить камеру. Система сможет распознавать животное и фиксировать его действия.
Также с помощью DockKit разработчики смогут создавать приложения для автоматического отслеживания объектов, которые попадают в поле зрения камеры. Поведение стабилизатора можно будет настроить самостоятельно.
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