Apple нашла необычное применение для iPhone

Артем
Снимок экрана 2023-06-08 231411.png
Фото: Apple
С помощью программной платформы, смартфон сможет следить за домашними животными. Об этом Apple рассказала в 17-минутном ролике на сайте для разработчиков.

Фреймворк получил название DockKit. С его помощью iPhone можно использовать в качестве системы видеонаблюдения за домашними питомцами. Для этого смартфон нужно установить на стабилизатор и включить камеру. Система сможет распознавать животное и фиксировать его действия.

756876.jpg.1480x0_q95.jpg

Также с помощью DockKit разработчики смогут создавать приложения для автоматического отслеживания объектов, которые попадают в поле зрения камеры. Поведение стабилизатора можно будет настроить самостоятельно.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Apple Vision Pro еще не вышла, но уже уступает конкурентам
Обзор iOS 17: что нового
У XR-шлема Apple Vision Pro найден раздражающий недостаток

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4433
Mers
Интересно, до какого состояния нагреется смартфон, при таком времени работы камеры🤔
Вчера в 22:52
#
+569
law Mers
Мб стабилизатор с пропеллером) но еше получается нужно купить доп тел для кошки) норм такая трата😂
2 часа назад в 23:39
#
Dmitriy
+550
Dmitriy
Очень надежное, практичное и элегантное решение (нет).
Как ты готовые решения с домашними PTZ-камерами, отслеживающими движения, не?
Вчера в 22:58
#
kardigan
+3075
kardigan
Китайская камера от aqara может гораздо больше, при этом стоя всего трешку и делая это сутками напролёт. Кстати , подключается напрямую к home kit.
2 часа назад в 23:06
#