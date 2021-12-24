Удалить последнюю цифру в Калькуляторе — свайпните влево

Закрепить чат в iMessage — нажмите и удерживайте чат, который хотите оставить наверху, а затем нажмите «Закрепить»

Сгруппировать виджеты на главном экране — поместите один на другой, и Apple покажет вам нужный виджет в зависимости от текущих задач

Открыть камеру с экрана блокировки — просто проведите пальцем влево по экрану блокировки

Apple опубликовала видео с десятью функциями iPhone, о которых вы могли не знать. Ролик доступен на официальном YouTube-канале компании.Эти возможности позволят лучше узнать смартфон, вам станет удобнее им управлять и взаимодействовать с приложениями.Некоторые из них:С остальными командами можно ознакомиться в ролике. Возможно, вы их не знали. По словам Apple, они упростят пользование мобильным устройством.