Apple опубликовала видео с десятью функциями iPhone, о которых вы могли не знать. Ролик доступен на официальном YouTube-канале компании. 


Эти возможности позволят лучше узнать смартфон, вам станет удобнее им управлять и взаимодействовать с приложениями.  

Некоторые из них: 
  • Удалить последнюю цифру в Калькуляторе — свайпните влево 
  • Закрепить чат в iMessage — нажмите и удерживайте чат, который хотите оставить наверху, а затем нажмите «Закрепить»
  • Сгруппировать виджеты на главном экране — поместите один на другой, и Apple покажет вам нужный виджет в зависимости от текущих задач 
  • Открыть камеру с экрана блокировки — просто проведите пальцем влево по экрану блокировки
С остальными командами можно ознакомиться в ролике. Возможно, вы их не знали. По словам Apple, они упростят пользование мобильным устройством. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

iPhone 14 будет похож на Android-смартфоны. Apple откажется от челки iPhone 14 будет похож на Android-смартфоны. Apple откажется от челки

Первое разочарование от Apple в 2022 году. Компания откажется от нового экрана в iMac Первое разочарование от Apple в 2022 году. Компания откажется от нового экрана в iMac

Не заряжаются Apple Watch? Проблема касается не только вас Не заряжаются Apple Watch? Проблема касается не только вас