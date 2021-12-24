Apple опубликовала видео с десятью функциями iPhone, о которых вы могли не знать. Ролик доступен на официальном YouTube-канале компании.
Эти возможности позволят лучше узнать смартфон, вам станет удобнее им управлять и взаимодействовать с приложениями.
Некоторые из них:
- Удалить последнюю цифру в Калькуляторе — свайпните влево
- Закрепить чат в iMessage — нажмите и удерживайте чат, который хотите оставить наверху, а затем нажмите «Закрепить»
- Сгруппировать виджеты на главном экране — поместите один на другой, и Apple покажет вам нужный виджет в зависимости от текущих задач
- Открыть камеру с экрана блокировки — просто проведите пальцем влево по экрану блокировки
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