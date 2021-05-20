Глава разработки программного обеспечения Apple Крейг Федериги давал показания в продолжающемся судебном разбирательстве между Apple и Epic Games. Он отметил, что macOS не соответствует стандартам компании по защите клиентов.Так он пытался убедить судью, что любое изменение политики App Store навредит пользователям iPhone. Epic Games хочет, чтобы суд заставил Apple позволить использование сторонних магазинов приложений на iOS, также, как это работает на Mac.Игровая студия хочет, чтобы у пользователей была возможность устанавливать программное обеспечение из сторонних источников. Это позволило бы пользователям устанавливать любые приложения, в том числе и те, что не опубликованы в магазине Apple.В ходе заседания Федериги спросили, почему такой возможности нет в iOS и iPad OS. Топ-менеджер ответил, что на эти операционные системы Apple установила значительно более высокую планку защиты клиентов. Он добавил, что macOS сейчас не может предложить пользователям настолько высокий уровень защиты.Федериги сослался на отчёт Nokia, где говорится, что Android-девайсы заражаются вирусами в 30 раз чаще, чем iPhone и iPad. По его словам, у Android большие проблемы с безопасностью. Apple не хочет, чтобы iOS была в таком же положении.Ранее Apple удалила Fortnite из AppStore. Epic Games добавила в игру собственную платежную систему, что запрещено правилами магазина. Apple приняла радикальные меры, так началось противостояние компаний.