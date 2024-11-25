Apple не хочет улучшать свои топовые Air Pods Max





Наушники недостаточно популярны, чтобы уделять им внимание, считают в Apple. Наушники недостаточно популярны, чтобы уделять им внимание, считают в Apple. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Air Pods Max не пользуются достаточным спросом, чтобы тратить средства на разработку разработки, но и недостаточно плохи, чтобы убить их. Если вы зайдете в дорогой тренажерный зал Лос-Анджелеса или Нью-Йорка, вы поймете, что устройство за 550 долларов имеет спрос», — уточнил Гурман.

Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg в своем X-аккаунте. По словам аналитика, на данный момент Apple не планирует развивать или как-то модернизировать AirPods Max. Причина — они недостаточно хороши, но и провальными их назвать сложно.С релиза AirPods Max в 2020 году, Apple практически их не модернизировала. Лишь в 2024 году вышли слегка обновленные модели с портом USB-C и новыми расцветками.