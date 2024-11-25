Apple не хочет улучшать свои топовые Air Pods Max

Артем


Наушники недостаточно популярны, чтобы уделять им внимание, считают в Apple.

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Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg в своем X-аккаунте. По словам аналитика, на данный момент Apple не планирует развивать или как-то модернизировать AirPods Max. Причина — они недостаточно хороши, но и провальными их назвать сложно. 

«Air Pods Max не пользуются достаточным спросом, чтобы тратить средства на разработку разработки, но и недостаточно плохи, чтобы убить их. Если вы зайдете в дорогой тренажерный зал Лос-Анджелеса или Нью-Йорка, вы поймете, что устройство за 550 долларов имеет спрос», — уточнил Гурман.

С релиза AirPods Max в 2020 году, Apple практически их не модернизировала. Лишь в 2024 году вышли слегка обновленные модели с портом USB-C и новыми расцветками.
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Источник:
X
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Комментарии

Dmitriy
+1178
Dmitriy
В тренажерке с такими ушами? Интересно, чем они там занимаются....
Сегодня в 10:57
#
kardigan
+3789
kardigan
Залупить цену повыше и смотреть прокатит ли?😀
Сегодня в 11:34
#
tellurian
+2056
tellurian kardigan
Цена плюс минус равна аналогичным.
Это не очки, где цена реально высокая сильно и не конкурентна.
Сегодня в 11:45
#
+424
Alex82 tellurian
Ну я бы тут с вами немного поспорил по поводу цены. Те же Sony WH — 1000XM5 и Bose Quiecomfort Ultra +- в 2 раза дешевле. А по звуку, шумодаву +- одинаковые. Да и легче значительно🤷🏻‍♂️
Сегодня в 12:25
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