Apple не выдерживает честной конкуренции с Huawei

Александр


Несколько лет назад США ввели санкции против Huawei, что чуть было не погубило эту компанию. По ней был нанесён очень серьёзный удар, однако она оправилась от него, о чём свидетельствует свежая статистика продаж.

Американские власти подозревали Huawei в шпионаже в пользу правительства Китая и отрезали её от новейших технологий (в частности, запретив Qualcomm продавать Huawei процессоры с 5G). Каким-то образом Huawei смогла обойти запреты и выпустила очень удачный смартфон Mate 60, который обладает поддержкой сетей связи пятого поколения.

Эксперты некоторое время недоумевали, пытаясь понять, откуда у Huawei появились технологии, позволяющие выпустить флагманский мобильный процессор со встроенным 5G-модемом. Существуют даже конспирологические версии. Согласно первой, Huawei тайно покупает американские чипы через несколько фирм-прокладок, а затем меняет на них маркировку. Вторая теория гласит, что Huawei выкрала секреты у американских компаний и передала их одному из производителей микросхем, который смог тайно наладить массовое производство процессоров по её заказу.

Как сообщает аналитическая фирма Counterpoint, в октябре продажи смартфонов Huawei в Китае выросли на 83%, отъев долю у Apple, чьи продажи упали на 11%. В Китае широко распространены сети 5G, поэтому смартфоны без поддержки этой технологии продаются очень плохо. Выпуск Mate 60 ознаменовал возвращение Huawei в число сильных игроков на рынке смартфонов, и теперь компании нужно каким-то образом закрепить свои позиции — например, показав столь же стремительный рост за пределами Китая.
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Источник:
9to5mac
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Комментарии

tellurian
+4787
tellurian
Там и ксаоми сильно поднялась за счёт потери доли рынка apple. У них капитализация выросла и сильно.
США с одной стороны своим решением вроде мешает китайским компаниям, с другой мешает и своим американским. Те теряют деньги.
час назад в 18:51
#
tellurian
+4787
tellurian
Не жалко. Надо думать на несколько шагов вперёд. Мир сильно изменился с тем, что было 50-70 лет назад. Дела у власти не понимают этого. Или делают вид.
час назад в 18:52
#
+602
jkttim
Молодцы! Желаю успехов и процветания! Конкуренция это правильно и хорошо!
43 минуты назад
#
–965
NYX
Прикольный байт на каменты в заголовке про честную конкуренцию с эпол
25 минут назад
#
+111
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Хуавей тащит не за счет смартфонов , у них подразделений фигова тьма , телекоммуникационное оборудование итд, Apple это не делает , не их грядка и лезть туда она не собирается как я понимаю .
19 минут назад
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