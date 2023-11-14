Apple не выдерживает честной конкуренции с Huawei

Несколько лет назад США ввели санкции против Huawei, что чуть было не погубило эту компанию. По ней был нанесён очень серьёзный удар, однако она оправилась от него, о чём свидетельствует свежая статистика продаж.
Американские власти подозревали Huawei в шпионаже в пользу правительства Китая и отрезали её от новейших технологий (в частности, запретив Qualcomm продавать Huawei процессоры с 5G). Каким-то образом Huawei смогла обойти запреты и выпустила очень удачный смартфон Mate 60, который обладает поддержкой сетей связи пятого поколения.
Эксперты некоторое время недоумевали, пытаясь понять, откуда у Huawei появились технологии, позволяющие выпустить флагманский мобильный процессор со встроенным 5G-модемом. Существуют даже конспирологические версии. Согласно первой, Huawei тайно покупает американские чипы через несколько фирм-прокладок, а затем меняет на них маркировку. Вторая теория гласит, что Huawei выкрала секреты у американских компаний и передала их одному из производителей микросхем, который смог тайно наладить массовое производство процессоров по её заказу.
Как сообщает аналитическая фирма Counterpoint, в октябре продажи смартфонов Huawei в Китае выросли на 83%, отъев долю у Apple, чьи продажи упали на 11%. В Китае широко распространены сети 5G, поэтому смартфоны без поддержки этой технологии продаются очень плохо. Выпуск Mate 60 ознаменовал возвращение Huawei в число сильных игроков на рынке смартфонов, и теперь компании нужно каким-то образом закрепить свои позиции — например, показав столь же стремительный рост за пределами Китая.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides