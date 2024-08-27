Apple неспроста выбрала именно эту дату для сентябрьской презентации. Догадываетесь почему?

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Уже через 2 недели Apple проведёт одно из самых ожидаемых событий техноиндустрии — презентацию новых iPhone. Наверняка вы заметили, что в этом году ивент пройдёт в понедельник, хотя обычно компания планирует все мероприятия на вторник. Разбираемся, что пошло не так и почему Apple выбрала именно эту дату.Изначально многие инсайдеры утверждали, что Apple проведёт презентацию 10 сентября, но вчера компания официально объявила дату 9 сентября. Одна из причин «микропереноса» — дебаты в США между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Даже канал MTV перенёс ежегодную церемонию VMA с 10 на 11 число.Вторая версия — Apple специально выбрала эту дату, чтобы усилить «эффект праздника» в честь выпуска юбилейных Apple Watch Series X. Напомним, первым «One more thing» Тима Кука стал именно анонс Apple Watch, которым он завершил презентацию iPhone 6. Причём ивент проходит ровно 10 лет назад — 9 сентября 2014 года.Первые слухи о предполагаемых Apple Watch X появились ещё в январе 2023 года. Тогда некоторые источники принялись утверждать, что Apple планирует пропустить Apple Watch Series 9, как это сделала компания с iPhone 9, выпустив сразу iPhone X в 2017 году. Но этого не произошло. Да и особого смысла выпускать «юбилейные» Apple Watch X на 9 год жизни гаджета было бы слишком глупо.Ожидается, что новое поколение впервые предложит самый крупный редизайн с момента появления первых Apple Watch. Они станут более тонкими, получат магнитное крепление ремешков, а также функции обнаружения гипертонии и апноэ во сне. Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо ждёт, что Apple Watch 2024 года станут больше — они выйдут в размерах 45 мм и 49 мм.Судя по всему, Apple действительно готовит что-то интересное. Осталось только дождаться презентации 9 сентября.