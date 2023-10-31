🤦🏻‍♂️Apple обновила процессоры и компьютеры, но для зарядки их аксессуаров вам все еще потребуется Lightning

Apple на мероприятии Scary Fast представила обновленный iMac на чипе M3, а обновить аксессуары забыла. Моноблок поставляется с Magic Mouse и Magic Keyboard, для зарядки которых необходим Lightning.
После перехода iPhone на разъем USB-С пользователи Apple ожидали, что компания обновит под этот порт все свои аксессуары, но этого так и не произошло. Для зарядки Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse вам все также понадобится разъем Lightning. Интересно, что по этому поводу думает мать природа, если вы понимаете о чем я.
Вероятно, компания полностью обновит линейку аксессуаров в следующем году. Напомню, по мнению инсайдеров в 2024 году Apple может представить новые AirPods и AirPods Max, которые среди нововведений должны получить USB-C.
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