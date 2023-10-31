🤦🏻‍♂️Apple обновила процессоры и компьютеры, но для зарядки их аксессуаров вам все еще потребуется Lightning

Георгий
Аксессуары Apple

Apple на мероприятии Scary Fast представила обновленный iMac на чипе M3, а обновить аксессуары забыла. Моноблок поставляется с Magic Mouse и Magic Keyboard, для зарядки которых необходим Lightning.

После перехода iPhone на разъем USB-С пользователи Apple ожидали, что компания обновит под этот порт все свои аксессуары, но этого так и не произошло. Для зарядки Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse вам все также понадобится разъем Lightning. Интересно, что по этому поводу думает мать природа, если вы понимаете о чем я.

Вероятно, компания полностью обновит линейку аксессуаров в следующем году. Напомню, по мнению инсайдеров в 2024 году Apple может представить новые AirPods и AirPods Max, которые среди нововведений должны получить USB-C.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

kardigan
+3227
kardigan
Они не забыли-просто распродают неликвид со складов, чтоб не потерять прибыль.
Сегодня в 05:38
#
tellurian
+4732
tellurian kardigan
Вроде и правильно, но нельзя так не любить своих пользователей в угоду деньгам.
Сегодня в 07:45
#
kardigan
+3227
kardigan tellurian
По сути им наплевать на нас-важны инвесторы и прибыль. От них и отталкивается любовь к своим пользователям.
Сегодня в 08:13
#
SithV
+1605
SithV
ладно мать природа… что скажет европарламент?! типа телефоны перевели, ну и норм.. а кому в 2023 году нахрен сдались компьютеры?!
Сегодня в 06:23
#
tellurian
+4732
tellurian SithV
Так и есть. Ноуты народ не так активно таскает с собой.
Сегодня в 07:45
#
–45
oskar SithV
Вот здесь вы не правы. С телефоном вы не сделаете и одной сотой того, что можете сделать с компом.
42 минуты назад
#
tellurian
+4732
tellurian
Это фиаско братан (с)
Сегодня в 07:44
#
+198
Виктор Пересвет
Видимо, я один посыпаю голову пеплом из-за перехода Эппл на тайп-си…
Сегодня в 08:41
#