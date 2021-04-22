Сканер отпечатка пальца Touch ID на новой клавиатуре Magic Keyboard не будет работать в связке с iPad Pro. Об этом сообщает MacRumors.Новая клавиатура Apple совместима с планшетом на чипе M1. С ее помощью можно печатать, но разблокировать устройство по биометрии не получится. Почему Apple установила такое ограничение, неясно.Обновленная Magic Keyboard идет в комплекте к iMac на M1. Это первая десктопная клавиатура Apple со сканером отпечатка пальца.Для iPad Pro выпущены две съемные клавиатуры: Magic Keyboard и Smart Keyboard. Они также выполняют функцию подставки и чехла.Презентация Apple прошла 20 апреля. Компания представила компьютер iMac и iPad Pro на своем новом процессоре. наиболее заметные изменения — у первого. Он получил более тонкий корпус, чем у предыдущего поколения, более громкие динамики и камеру с увеличенным разрешением.К десктопу также идут обновленные аксессуары — клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse. Ранее стало известно, что у второй обнаружили недостаток, который заметили еще в предыдущем поколении компьютерной мыши, — это процесс зарядки.