Сканер отпечатка пальца Touch ID на новой клавиатуре Magic Keyboard не будет работать в связке с iPad Pro. Об этом сообщает MacRumors. 

Новая клавиатура Apple совместима с планшетом на чипе M1. С ее помощью можно печатать, но разблокировать устройство по биометрии не получится. Почему Apple установила такое ограничение, неясно. 

Обновленная Magic Keyboard идет в комплекте к iMac на M1. Это первая десктопная клавиатура Apple со сканером отпечатка пальца. 

Для iPad Pro выпущены две съемные клавиатуры: Magic Keyboard и Smart Keyboard. Они также выполняют функцию подставки и чехла. 

Презентация Apple прошла 20 апреля. Компания представила компьютер iMac и iPad Pro на своем новом процессоре. наиболее заметные изменения — у первого. Он получил более тонкий корпус, чем у предыдущего поколения, более громкие динамики и камеру с увеличенным разрешением.  

К десктопу также идут обновленные аксессуары — клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse. Ранее стало известно, что у второй обнаружили недостаток, который заметили еще в предыдущем поколении компьютерной мыши, — это процесс зарядки. 


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