Apple окончательно похоронит MacBook Pro с сенсорными дисплеями
Фархад Усманов —
Компания Apple не планирует выпускать новый 13-дюймовый MacBook Pro с чипом M3. Во всяком случае, на мероприятии «Ужасающе быстро» на следующей неделе.
По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания всё ещё разрабатывает новый MacBook Pro начального уровня под кодовым названием «J504». О нём инсайдер говорил ещё в апреле текущего года. Однако, учитывая огромный ассортимент ноутбуков, Apple вполне может полностью отказаться от девайса в устаревшем дизайне, который уже ничем не лучше свежих MacBook Air.
Скорее всего, Apple ограничится анонсом iMac, 13-дюймового MacBook Air, а также 14- и 16-дюймовых MacBook Pro на M3 в этом месяце.
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