Apple окончательно похоронит MacBook Pro с сенсорными дисплеями

Компания Apple не планирует выпускать новый 13-дюймовый MacBook Pro с чипом M3. Во всяком случае, на мероприятии «Ужасающе быстро» на следующей неделе.По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания всё ещё разрабатывает новый MacBook Pro начального уровня под кодовым названием «J504». О нём инсайдер говорил ещё в апреле текущего года. Однако, учитывая огромный ассортимент ноутбуков, Apple вполне может полностью отказаться от девайса в устаревшем дизайне, который уже ничем не лучше свежих MacBook Air.Скорее всего, Apple ограничится анонсом iMac, 13-дюймового MacBook Air, а также 14- и 16-дюймовых MacBook Pro на M3 в этом месяце.