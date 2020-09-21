По слухам, в этом году Apple планирует выпустить четыре модели смартфонов, которые войдут в линейку iPhone 12. Обычно Apple проводит презентацию iPhone в сентябре, но из-за коронавируса анонс пришлось отложить.
Как утверждает инсайдер @L0vetodream, компания Apple определилась с неймингом новых смартфонов, и названия будут по большей части отражать габариты устройств:
iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма
iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма
iPhone 12 Pro с с экраном 6,1 дюйма
iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма
Смартфоны с «приставкой» Pro Max уже есть у Apple, а mini это нечто новое (хотя у компании имеется линейка планшетов iPad mini и компьютеров Mac mini, так что появление iPhone mini представляется вполне логичным).
Ожидается, что все модели iPhone, которые Apple представит в этом году, будут обладать OLED-экранами, поддержкой 5G, а у iPhone 12 Pro Max будет LiDAR-сенсор в камере для работы с дополненной реальностью и модем, обеспечивающий максимально быстрый обмен данными в сетях связи пятого поколения.
Apple ещё не назначила дату презентации новых смартфонов, но аналитики полагают, что презентация может состояться в начале ноября, то есть на два месяца позже обычного срока.
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Не может всё быть слишком хорошо, видимо цена на это будет на уровне pro версии)
Не попытаться заработать на тех у кого в данный момент нет альтернативы в виде компактных телефонов?) Это про apple. И очень надеюсь, что он будет популярен, и толпа глупых повторяющих всё и вся брендов также начнут делать компактные смартфоны.
ок, привет iPhone 11 с IPS.