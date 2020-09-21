Концепт iPhone 12

По слухам, в этом году Apple планирует выпустить четыре модели смартфонов, которые войдут в линейку iPhone 12. Обычно Apple проводит презентацию iPhone в сентябре, но из-за коронавируса анонс пришлось отложить.

Как утверждает инсайдер @L0vetodream, компания Apple определилась с неймингом новых смартфонов, и названия будут по большей части отражать габариты устройств:

iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма
iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма
iPhone 12 Pro с с экраном 6,1 дюйма
iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма

Смартфоны с «приставкой» Pro Max уже есть у Apple, а mini это нечто новое (хотя у компании имеется линейка планшетов iPad mini и компьютеров Mac mini, так что появление iPhone mini представляется вполне логичным).

Ожидается, что все модели iPhone, которые Apple представит в этом году, будут обладать OLED-экранами, поддержкой 5G, а у iPhone 12 Pro Max будет LiDAR-сенсор в камере для работы с дополненной реальностью и модем, обеспечивающий максимально быстрый обмен данными в сетях связи пятого поколения.

Apple ещё не назначила дату презентации новых смартфонов, но аналитики полагают, что презентация может состояться в начале ноября, то есть на два месяца позже обычного срока.


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