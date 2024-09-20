Apple опять оттягивает релиз самого популярного iPad

Фархад
iPad

Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился в сервисе микроблогов X интересными инсайдами относительно двух будущих продуктов Apple.

По словам Янга, поставки дисплеев для новых 13- и 15-дюймовых MacBook Air M4 и обновлённого 10,9-дюймового iPad стартует только в октябре. Как правило, экраны обычно отгружают за несколько месяцев до фактического поступления этих гаджетов в продажу. Это означает, что релиз этих моделей планшетов и ноутбуков состоится только в начале 2025 года.

Интересно, что ранее все остальные инсайдеры говорили о выпуске iPad 11-го поколения в октябре 2024 года. При этом Янг уверен, что iPad mini 7 выйдет в следующем месяце.

Пока неясно с чем связан этот микроперенос, но, похоже, Apple что-то припасла на начало 2025 года.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1849
tellurian
Сегодня почитал новость, что в новых айпадах будет свой чип WiFi в 2025 году, в айфонах в 2026.
Сегодня в 17:47
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+4803
Carter_Mayers
Если он будет стоить на уровне Air, как стоила у нас текущая версия на 256ГБ с симкой, то нафиг он такой вообще нужен. Смысл и плюс обычного iPad, был исключительно в его низкой цене
час назад в 19:35
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