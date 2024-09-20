Apple опять оттягивает релиз самого популярного iPad

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Глава аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился в сервисе микроблогов X интересными инсайдами относительно двух будущих продуктов Apple.По словам Янга, поставки дисплеев для новых 13- и 15-дюймовых MacBook Air M4 и обновлённого 10,9-дюймового iPad стартует только в октябре. Как правило, экраны обычно отгружают за несколько месяцев до фактического поступления этих гаджетов в продажу. Это означает, что релиз этих моделей планшетов и ноутбуков состоится только в начале 2025 года.Интересно, что ранее все остальные инсайдеры говорили о выпуске iPad 11-го поколения в октябре 2024 года. При этом Янг уверен, что iPad mini 7 выйдет в следующем месяце.Пока неясно с чем связан этот микроперенос, но, похоже, Apple что-то припасла на начало 2025 года.