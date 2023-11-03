Apple опять зажала поддержку нескольких мониторов в новых MacBook Pro и iMac

Фархад
Pro Display XDR

Буквально на днях Apple выпустила новые компьютеры Mac с мощными чипами серии M3. Как выяснилось, компания продолжила ограничивать поддержку мониторов в базовых MacBook Pro и iMac.

Эти модели компьютеров по-прежнему поддерживают только один внешний дисплей с разрешением до 6K и частотой 60 Гц. Такое ограничение существует с момента выпуска первых Mac на чипе M1 в 2020 году. Из-за этого пользователи вынуждены использовать дорогие концентраторы с поддержкой DisplayLink. Об одном из таких я рассказывал в обзоре Satechi Triple 4K Display Docking Station.

Более дорогие модели MacBook Pro поддерживают до двух мониторов с чипом M3 Pro и до четырёх с чипом M3 Max.

Напомним, новые модели MacBook Pro и iMac поступят в продажу во вторник, 7 ноября.
-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Вот это мощь! MacBook Pro на M3 Max догнал самый навороченный Mac Pro на M2 Ultra в бенчмарках
Появились первые результаты тестов MacBook Pro с чипом M3
Apple начала продавать кабель MagSafe 3 в цвете Space Black
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Меня бесит: 7 причин из-за которых хочется забыть iPhone и купить Android
Xiaomi выпустила топовый гаджет для мужчин — Mijia Hair Clipper 2
Именно такую консоль мы ждали от Sony. Дизайнер показал, как должна выглядеть новая PSP Pro
Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу