Apple опять зажала поддержку нескольких мониторов в новых MacBook Pro и iMac
Фархад Усманов —
Буквально на днях Apple выпустила новые компьютеры Mac с мощными чипами серии M3. Как выяснилось, компания продолжила ограничивать поддержку мониторов в базовых MacBook Pro и iMac.
Эти модели компьютеров по-прежнему поддерживают только один внешний дисплей с разрешением до 6K и частотой 60 Гц. Такое ограничение существует с момента выпуска первых Mac на чипе M1 в 2020 году. Из-за этого пользователи вынуждены использовать дорогие концентраторы с поддержкой DisplayLink. Об одном из таких я рассказывал в обзоре Satechi Triple 4K Display Docking Station.
Более дорогие модели MacBook Pro поддерживают до двух мониторов с чипом M3 Pro и до четырёх с чипом M3 Max.
Напомним, новые модели MacBook Pro и iMac поступят в продажу во вторник, 7 ноября.
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