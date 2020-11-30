Антимонопольная служба Италии наложила штраф на Apple. Компания обязана выплатить 10 миллионов евро за введение потребителей в заблуждение.
Итальянские монопольщики выяснили, что Apple предоставляла в рекламных материалах недостоверную информацию о степени защиты некоторых моделей смартфонов от воды. Речь идёт о буклетах и баннерах, в которых рекламировались iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Там было указано, что эти устройства выдерживают погружение максимум на полчаса на глубину от одного метра до четырёх метров в зависимости от модели.
Регулятор оказался недоволен тем, что Apple не сообщила потребителям, при каких условиях устройства остаются водонепроницаемыми на указанной глубине — в частности, что тестирование проводилось в лабораторных условиях с очищенной от примесей водой. В реальной жизни вода может быть солёной, что создаёт повышенный риск её проникновения внутрь корпуса. Кроме того, из-за движения воды может возникать дополнительно давление.
Претензии к Apple возникли из-за того, что компания рекламировала свои смартфоны как водонепроницаемые, однако отказывала в гарантийном обслуживании в том случае, когда устройство выходило из строя из-за повреждения, вызванного попаданием жидкости внутрь корпуса.
В 2018 году антимонопольная служба Италии уже штрафовала Apple на ту же сумму, что и сейчас. Компании пришлось выплатить 10 миллионов за искусственное замедление смартфонов. Тогда потребители жаловались на выход обновления iOS, снижающее производительность процессора по мере износа аккумулятора.
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Источник:
iPhone 11
Телефон живой. Странно ;(
В общем изначально понятно, что это больше маркетинговый ход, нежели реальная защита и надеяться на неё глупо. Но от случайных кратковпеменных попаданий в воду скорее всего убережёт. Но рисковать дорогим смартом ради пары фоток под водой я пас!