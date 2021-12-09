iPhone 13

По данным Nikkei Asia, компании Apple пришлось пойти на беспрецедентный шаг. Она была вынуждена попросить контрактные заводы, где производится сборка её смартфонов и планшетов, остановить сборочные линии.

Это временная приостановка, она продлится всего несколько дней, после чего сборка iPhone и iPad будет возобновлена.

Обычно накануне новогодних праздников контрактные заводы работают чуть ли не круглосуточно, чтобы удовлетворить спрос потребителей на новые гаджеты, а работникам платят за сверхурочную переработку. В этом году людей пришлось отпустить домой, поскольку им нечем заниматься на заводах.

На такой шаг Apple пришлось пойти из-за проблем с поставками комплектующих, из которых собирают смартфоны и планшеты. Микросхемы оказались в дефиците, их катастрофически не хватает, и сейчас компании необходимо пополнить складские запасы, прежде чем запустить сборку новых партий устройств.

Nikkei Asia пишет, что производство линейки iPhone 13 в сентябре и октябре снизилось на 20%, а предыдущих моделей iPhone на 25%. Производство iPad упало ещё сильнее — на 50%. Поскольку в смартфонах и планшетах используется часть общих компонентов, Apple пришлось направить компоненты, предназначенные для iPad, на производство iPhone.

Проблема усугубляется высоким потребительским спросом на линейку iPhone и другую продукцию Apple. Гаджеты оказываются в дефиците, покупателям приходится ждать доставку по несколько недель, а Apple и реселлеры теряют в оборотной выручке.



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