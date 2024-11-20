Apple отказалась исправлять одну из главных своих ошибок





Владельцы этих макбуков больше не смогут рассчитывать на бесплатный ремонт. Владельцы этих макбуков больше не смогут рассчитывать на бесплатный ремонт. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идет о программе по устранению проблемы в моделях с клавиатурой-бабочкой. Первый 12-дюймовый MacBook с клавишными переключателями такого типа выпустили в 2015 году, однако очень скоро от владельцев посыпались жалобы на разного рода неисправности: клавиши залипали, дублировались или вовсе не пропечатывали символы. Ситуацию попытались исправить с выпуском MacBook Air 2018, но количество недовольных только возросло, и в том же году достигло критической точки.В результате на Apple подали коллективный иск, утверждая, что компания знала о дефекте, но продолжала продавать устройства. Онлайн-петиция по этому вопросу набрала около 43 тыс подписей. В результате «купертиновцы» запустили бесплатную программу по ремонту проблемных клавиатур.В 2019 году от «бабочек» все же решили отказаться и вернуть переключатели ножничного типа. А поскольку, с момента выпуска последней дефективной модели прошло больше четырех лет, их сняли с производства, а программу по бесплатному ремонту свернули.Вот список моделей, которые могли претендовать на бесплатный ремонт:• MacBook (с дисплеем Retina, 12 дюймов, начало 2015 г.);• MacBook (с дисплеем Retina, 12 дюймов, начало 2016 г.);• MacBook (с дисплеем Retina, 12 дюймов, 2017 г.);• MacBook Air (с дисплеем Retina, 13 дюймов, 2018 г.);• MacBook Air (с дисплеем Retina, 13 дюймов, 2019 г.);• MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., два порта Thunderbolt 3);• MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., два порта Thunderbolt 3);• MacBook Pro (13 дюймов, 2019 г., два порта Thunderbolt 3);• MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., четыре порта Thunderbolt 3);• MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., четыре порта Thunderbolt 3);• MacBook Pro (15 дюймов, 2016 г.);• MacBook Pro (15 дюймов, 2017 г.);• MacBook Pro (13 дюймов, 2018 г., четыре порта Thunderbolt 3);• MacBook Pro (15 дюймов, 2018 г.);• MacBook Pro (13 дюймов, 2019 г., четыре порта Thunderbolt 3);• MacBook Pro (15 дюймов, 2019 г.).