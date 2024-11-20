Apple отказалась исправлять одну из главных своих ошибок

Владельцы этих макбуков больше не смогут рассчитывать на бесплатный ремонт.
В результате на Apple подали коллективный иск, утверждая, что компания знала о дефекте, но продолжала продавать устройства. Онлайн-петиция по этому вопросу набрала около 43 тыс подписей. В результате «купертиновцы» запустили бесплатную программу по ремонту проблемных клавиатур.
В 2019 году от «бабочек» все же решили отказаться и вернуть переключатели ножничного типа. А поскольку, с момента выпуска последней дефективной модели прошло больше четырех лет, их сняли с производства, а программу по бесплатному ремонту свернули.
Вот список моделей, которые могли претендовать на бесплатный ремонт:
• MacBook (с дисплеем Retina, 12 дюймов, начало 2015 г.);
• MacBook (с дисплеем Retina, 12 дюймов, начало 2016 г.);
• MacBook (с дисплеем Retina, 12 дюймов, 2017 г.);
• MacBook Air (с дисплеем Retina, 13 дюймов, 2018 г.);
• MacBook Air (с дисплеем Retina, 13 дюймов, 2019 г.);
• MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., два порта Thunderbolt 3);
• MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., два порта Thunderbolt 3);
• MacBook Pro (13 дюймов, 2019 г., два порта Thunderbolt 3);
• MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., четыре порта Thunderbolt 3);
• MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., четыре порта Thunderbolt 3);
• MacBook Pro (15 дюймов, 2016 г.);
• MacBook Pro (15 дюймов, 2017 г.);
• MacBook Pro (13 дюймов, 2018 г., четыре порта Thunderbolt 3);
• MacBook Pro (15 дюймов, 2018 г.);
• MacBook Pro (13 дюймов, 2019 г., четыре порта Thunderbolt 3);
• MacBook Pro (15 дюймов, 2019 г.).