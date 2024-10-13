Apple откажется от самой кринжовой фичи Apple Vision Pro, чтобы удешевить гарнитуру вдвое

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В новом выпуске информационного бюллетеня Power On журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple собирается выпустить бюджетную гарнитуру Apple Vision уже в следующем году. Она будет стоить под $2000.По словам Гурмана, бюджетный шлем будет использовать менее мощный чип и более дешевые материалы корпуса. Вполне вероятно, что компания переведёт девайсы с чипов M2 на условные A18 Pro, которые по производительности сравнимы с M1. Кроме того, в бюджетном Apple Vision алюминий и стекло заменят на пластик.Но самое интересное, что Apple выпилит функцию EyeSight, которая выводит глаза пользователя на внешнее стекло, чтобы окружающие видели его глаза. По факту эта функция работает не очень хорошо, плюс выглядит максимально неестественно.Apple надеется, что более дешевая гарнитура Apple Vision будет продаваться в два раза лучше, чем Apple Vision Pro. Вероятно, анонс состоится летом на WWDC 2025.