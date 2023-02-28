Apple передумала. IPhone SE перезапустили и круто прокачают

Мой последний опрос показывает, что Apple недавно перезапустила iPhone SE 4, который будет иметь OLED-дисплей вместо ЖК-дисплея. Это самое большое изменение. В целом, SE 4 является незначительной модификацией 6,1-дюймового iPhone 14. [...] iPhone SE 4 получит собственный 5G-чип из-за значительного снижение заказов у Qualcomm в ближайшем будущем.

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Известный аналитик Минг-Чи Куо заявляет, что смартфон нового поколения получит OLED-дисплей и 5G-чип собственного производства. В целом гаджет станет незначительной модификацией iPhone 14.Об этом пишет 9to5Mac ссылаясь на информацию инсайдера в Твиттере. Ранее Куо сообщил, что судьба нового iPhone SE находится в подвешенном состоянии. Из-за низкого спроса на модель Apple не торопились с разработкой и даже думали отменить выпуск. Согласно новым данным «купертиновцы» все же намерены довести дело до конца. Представитель линейки SE получит OLED-дисплей и может стать может стать первым смартфоном от Apple, который получит фирменный 5G-модуль.Когда обновленный iPhone SE появится в продаже — неизвестно. Как считает инсайдер, случится это не раньше 2024 года.