Apple передумала. IPhone SE перезапустили и круто прокачают

Артем
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Известный аналитик Минг-Чи Куо заявляет, что смартфон нового поколения получит OLED-дисплей и 5G-чип собственного производства. В целом гаджет станет незначительной модификацией iPhone 14.

Об этом пишет 9to5Mac ссылаясь на информацию инсайдера в Твиттере. Ранее Куо сообщил, что судьба нового iPhone SE находится в подвешенном состоянии. Из-за низкого спроса на модель Apple не торопились с разработкой и даже думали отменить выпуск. Согласно новым данным «купертиновцы» все же намерены довести дело до конца. Представитель линейки SE получит OLED-дисплей и может стать может стать первым смартфоном от Apple, который получит фирменный 5G-модуль.

Из Твиттер-аккаунта Минг-Чи Куо:

Мой последний опрос показывает, что Apple недавно перезапустила iPhone SE 4, который будет иметь OLED-дисплей вместо ЖК-дисплея. Это самое большое изменение. В целом, SE 4 является незначительной модификацией 6,1-дюймового iPhone 14. [...] iPhone SE 4 получит собственный 5G-чип из-за значительного снижение заказов у Qualcomm в ближайшем будущем.

Когда обновленный iPhone SE появится в продаже — неизвестно. Как считает инсайдер, случится это не раньше 2024 года.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

EDD
+216
EDD
Скоро как у Андроид будет: -про, -гэлекси, -SE, -ультра, -плюс, -Z, -amazing fold, -mega, и ещё куча всяческих модификаций, с островками и без, динамическими и статическими, овальные и квадратные, загнутые и выгнутые и тд и тп.
2 часа назад в 09:19
#
tellurian
+5043
tellurian
Вопрос в цене. 11 сейчас хит продаж, как в свое время была 7.
час назад в 10:18
#
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