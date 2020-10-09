





Помимо крупной утечки по поводу модельного ряда iPhone 12, китайская учетная запись Kang в Weibo также опубликовала информацию о том, что Apple переосмыслит свой бренд MagSafe, но это будет не порт для разрядки.Сообщается, что Apple на грядущем мероприятии представит новый магнитный чехол для iPhone под названием MagSafe и два беспроводных зарядных устройства, которые получат название «MagSafe Charger» и «MagSafe Duo Charger». Одно из них получит выходную мощность 15 Вт.Вероятно вы помните торговую марку MagSafe по магнитным разъемам питания, которые впервые появились с моделями MacBook Pro в 2006 году. Несмотря на его популярность, в конечном итоге Apple от него отказалась во всех своих линейках ноутбуков, заменив на USB-C.Еще в августе на Weibo были опубликованы изображения, на которых якобы были части корпуса iPhone 12 с набором магнитов. Они могут быть использованы для выравнивая подключенного беспроводного зарядного устройства. С аналогичным набором встроенных магнитов также был опубликован снимок чехла для iPhone 12.На данный момент Apple не выпускала собственных беспроводных зарядных устройств для iPhone. В прошлом году компания отменила запуск AirPower из-за проблем с качеством. Ходят слухи, что несмотря на это, работа над беспроводной зарядкой для нескольких устройств продолжается.