





Apple намерена анонсировать гарнитуру смешанной реальности на отдельном мероприятии в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.Сообщается, что новинку могут показать на конференции для разработчиков WWDC, которую компания недавно анонсировала. Последнее офлайн-мероприятие Apple состоялось в сентябре 2019 года. С тех пор ивенты проводились только в цифровом формате из-за ситуации с глобальной пандемией.Издание Bloomberg ранее сообщало, что первая AR/VR гарнитура от Apple будет дорогим и нишевым устройством для разработчиков. Предыдущие утечки указывал на запуск продукта в следующем году. Тем не менее компания может заранее представить устройство, что дать разработчикам время подготовиться к новому опыту. Аналогичный шаг купертиновцы предприняли с анонсом линейки компьютеров Mac на процессоре собственной разработки в рамках прошлогодней конференции WWDC.Если верить слухам, гарнитура будет оснащена двумя 8K-дисплеями и системой из более 10 камер для отслеживания положения рук и взгляда. Новинка будет конкурировать с Oculus Rift от Facebook.После запуска своей первой гарнитуры Apple планирует выпустить более массовый продукт с дополненной реальностью. По данным Bloomberg, до выхода этого гаджета, неофициально получившего название Apple Glasses, остается еще несколько лет.