Apple прислала случайному покупателю три коробки айфонов на 9 млн рублей

Американский тиктокер @legends_gio рассказал о необычном подгоне от компании Apple. Он заказал в интернет-магазине Apple четыре экземпляра iPhone 15 Pro Max для себя и своих коллег и очень долго ждал доставку, а когда заказ всё же привезли, он оказался сильно удивлён.



Парень заплатил за один смартфон с 1 ТБ памяти и за три с 256 ГБ, а в посылке лежали три коробки, в каждой из которых находилось по двадцать iPhone 15 Pro Max в максимальной конфигурации. Несложные подсчёты показывают, что за четыре устройства он заплатил примерно 3600 долларов (330 тысяч рублей), а Apple отправила ему 60 смартфонов, которые суммарно стоят около 96 тысяч долларов (почти 9млн рублей).

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Очевидно, что это произошло по ошибке, и теперь тиктокеру придётся связываться с Apple и возвращать подарок. Если это не сделать, Apple может удалённо окирпичить незаконно полученные устройства, приведя их в негодность, и обратиться в полицию за помощью в их возврате, а это чревато уголовным преследованием.