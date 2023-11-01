Apple прислала случайному покупателю три коробки айфонов на 9 млн рублей

Александр

Американский тиктокер @legends_gio рассказал о необычном подгоне от компании Apple. Он заказал в интернет-магазине Apple четыре экземпляра iPhone 15 Pro Max для себя и своих коллег и очень долго ждал доставку, а когда заказ всё же привезли, он оказался сильно удивлён.

Парень заплатил за один смартфон с 1 ТБ памяти и за три с 256 ГБ, а в посылке лежали три коробки, в каждой из которых находилось по двадцать iPhone 15 Pro Max в максимальной конфигурации. Несложные подсчёты показывают, что за четыре устройства он заплатил примерно 3600 долларов (330 тысяч рублей), а Apple отправила ему 60 смартфонов, которые суммарно стоят около 96 тысяч долларов (почти 9млн рублей).

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Очевидно, что это произошло по ошибке, и теперь тиктокеру придётся связываться с Apple и возвращать подарок. Если это не сделать, Apple может удалённо окирпичить незаконно полученные устройства, приведя их в негодность, и обратиться в полицию за помощью в их возврате, а это чревато уголовным преследованием.

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Комментарии

Mers
+4641
Mers
Как же именно тик-токеру повезло. Прям контент из ничего подвалил, снимай не хочу.
Сегодня в 17:52
#
tellurian
+4736
tellurian
Думаю вернёт и всё. Новость ни о чем.
Сегодня в 17:55
#
+28
b0rman
Бл….Вы серьезно,это новость ?!Новость в разделе новости IT
Сегодня в 20:08
#
Lord
+557
Lord
Зачем такой бред писать?
час назад в 21:33
#
+4306
Gabriel
Там наверное руководитель службы доставки повесился на кабеле зарядки и перед этим съел зарядку от макбука, чтобы уж наверняка)
час назад в 21:39
#