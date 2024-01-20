Apple показала, как собирает свои самые дорогие гаджеты

Фархад
Apple

Компания Apple представила закулисный взгляд на то, как собираются её гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.

В коротком ролике, опубликованном YouTube, мы видим, как вырезаются стёкла, выпиливается каркас, шьются фирменные ремешки и многое другое. Обратите внимание, что человек в этих процессах почти не задействован. Судя по ролику, люди просто проверяют уже готовые компоненты перед финальной сборкой и упаковкой.



Увы, саму коробку от самой дорогой игрушки Apple нам так и не показали. Однако, исходя из перечисленной на сайте комплектации, она должна быть огромной. Вот что идёт в упаковке с Vision Pro:

Vision

Сама Apple продолжает позиционировать эти очки как свой первый пространственный компьютер. Видимо, маркетологи пытаются так оправдать стартовую цену в $3499.
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Источник:
Apple
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