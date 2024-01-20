Apple показала, как собирает свои самые дорогие гаджеты

Компания Apple представила закулисный взгляд на то, как собираются её гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.В коротком ролике, опубликованном YouTube, мы видим, как вырезаются стёкла, выпиливается каркас, шьются фирменные ремешки и многое другое. Обратите внимание, что человек в этих процессах почти не задействован. Судя по ролику, люди просто проверяют уже готовые компоненты перед финальной сборкой и упаковкой.Увы, саму коробку от самой дорогой игрушки Apple нам так и не показали. Однако, исходя из перечисленной на сайте комплектации, она должна быть огромной. Вот что идёт в упаковке с Vision Pro:Сама Apple продолжает позиционировать эти очки как свой первый пространственный компьютер. Видимо, маркетологи пытаются так оправдать стартовую цену в $3499.