



Компания Apple дала распоряжение сотрудникам своих магазинов не предлагать покупателям примерить смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods или AirPods Pro. Это связано с опасением распространения коронавируса COVID-2019.



Ранее сотрудникам магазинов Apple предписывалось активно предлагать посетителям протестировать гаджеты, в том числе примерить их на себя и посмотреть, как они выглядят. Сейчас компания считает, что физический контакт с аксессуарами может способствовать заражению.



В то же время сотрудникам разъясняется, что делать в том случае, если потенциальный покупатель всё же хочет примерить гаджет на себя: они не должны запрещать это делать.



Инструктаж распространяется только на магазины Apple в США. По состоянию на 12 марта в этой стране зафиксировано 1312 случаев заражения коронавирусом COVID-2019, 38 человек умерли (из них 30 в Вашингтоне и четверо в Калифорнии).



Ранее Apple предупредила инвесторов о том, что не сможет выполнить прогноз по квартальной выручке из-за снижения производства и продаж в Китае. Кроме того, по слухам, компания отменила презентацию недорогой модели iPhone, а также может отказаться в этом году от проведения конференции для разработчиков WWDC.







