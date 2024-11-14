Apple пошла под суд из-за дефекта AirPods Pro

Фархад



Три озлобленных владельца AirPods Pro подали коллективный иск против Apple, обвинив компанию в нарушении законов о защите прав потребителей Калифорнии и ложной рекламе за продажи дефектных наушников.

Если вы пропустили, то компания Apple официально признала проблему с рандомными трескающимися звуками в ‌AirPods Pro‌ спустя пару месяцев после начала их продаж. А в октябре 2020 года ей пришлось запустить программу бесплатной замены наушников. К слову, я лично воспользовался этой программой и получил новые AirPods Pro в прошлом году.

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Однако некоторые клиенты обратили внимание, что даже после замены наушники начинают издавать странные звуки. В результате они коллективно обвинили Apple в повторной выдаче дефектных AirPods Pro.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+36
albert217041
Можно ли сейчас воспользоваться этой заменой. Если да то как?
Сегодня в 08:55
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Фархад Усманов
+123
Фархад Усманов albert217041
Если вы находитесь, или планируете побывать в странах (или можете попросить знакомых), где есть официальные сервисные центры Apple, обратитесь к ним. Программа действует в течение 3 лет с момента покупки AirPods Pro 1-го поколения из партий, которые производились до октября 2020 года. Мне поменяли за 3 недели, но это я попал в праздники. Зато получил новые AirPods Pro, которые проживут ещё 3 года
2 часа назад в 11:20
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