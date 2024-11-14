Apple пошла под суд из-за дефекта AirPods Pro

Три озлобленных владельца AirPods Pro подали коллективный иск против Apple, обвинив компанию в нарушении законов о защите прав потребителей Калифорнии и ложной рекламе за продажи дефектных наушников.
Если вы пропустили, то компания Apple официально признала проблему с рандомными трескающимися звуками в AirPods Pro спустя пару месяцев после начала их продаж. А в октябре 2020 года ей пришлось запустить программу бесплатной замены наушников. К слову, я лично воспользовался этой программой и получил новые AirPods Pro в прошлом году.