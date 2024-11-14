Apple пошла под суд из-за дефекта AirPods Pro







Три озлобленных владельца AirPods Pro подали коллективный иск против Apple, обвинив компанию в нарушении законов о защите прав потребителей Калифорнии и ложной рекламе за продажи дефектных наушников.

Три озлобленных владельца AirPods Pro подали коллективный иск против Apple, обвинив компанию в нарушении законов о защите прав потребителей Калифорнии и ложной рекламе за продажи дефектных наушников.

Если вы пропустили, то компания Apple официально признала проблему с рандомными трескающимися звуками в ‌AirPods Pro‌ спустя пару месяцев после начала их продаж. А в октябре 2020 года ей пришлось запустить программу бесплатной замены наушников. К слову, я лично воспользовался этой программой и получил новые AirPods Pro в прошлом году. Если вы пропустили, то компания Apple официально признала проблему с рандомными трескающимися звуками в ‌AirPods Pro‌ спустя пару месяцев после начала их продаж. А в октябре 2020 года ей пришлось запустить программу бесплатной замены наушников. К слову, я лично воспользовался этой программой и получил новые AirPods Pro в прошлом году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Однако некоторые клиенты обратили внимание, что даже после замены наушники начинают издавать странные звуки. В результате они коллективно обвинили Apple в повторной выдаче дефектных AirPods Pro.