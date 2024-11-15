Apple поставила крест на двух легендарных iPhone. От них пора избавляться





Ряды «винтажных» и «устаревших» устройств Apple пополнили сразу несколько гаджетов. Ряды «винтажных» и «устаревших» устройств Apple пополнили сразу несколько гаджетов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Напомним, что Apple считает «винтажными» те устройства, которые уже пять лет были сняты с производства и не продаются. Компания обязуется чинить такие гаджеты, но только в том случае, если найдутся оригинальные запчасти.Эти iPhone теперь считаются «винтажными»:• iPhone 6s Plus;• iPhone XS Max.Стоит отметить, что речь идет о моделях iPhone 6s Plus с большим объемом внутренней памяти, поскольку конфигурацию на 32 ГБ уже внесли в список «устаревших».«Устаревшими» признают модели с семилетним сроком давности с момента последней продажи. Идти в официальный сервисный центр с ними бесполезно — их больше не чинят. Исключением является аккумулятор, который Apple обязуется менять в течение десяти лет после снятия устройства с производства.Такими теперь считаются стальные и алюминиевые Apple Watch Series 2.Полный список «винтажных» и «устаревших» гаджетов Apple можно посмотреть здесь.