Apple поставила крест на двух легендарных iPhone. От них пора избавляться

Артем


Ряды «винтажных» и «устаревших» устройств Apple пополнили сразу несколько гаджетов.

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Напомним, что Apple считает «винтажными» те устройства, которые уже пять лет были сняты с производства и не продаются. Компания обязуется чинить такие гаджеты, но только в том случае, если найдутся оригинальные запчасти.

Эти iPhone теперь считаются «винтажными»:

• iPhone 6s Plus;
• iPhone XS Max.

Стоит отметить, что речь идет о моделях iPhone 6s Plus с большим объемом внутренней памяти, поскольку конфигурацию на 32 ГБ уже внесли в список «устаревших».

«Устаревшими» признают модели с семилетним сроком давности с момента последней продажи. Идти в официальный сервисный центр с ними бесполезно — их больше не чинят. Исключением является аккумулятор, который Apple обязуется менять в течение десяти лет после снятия устройства с производства.

Такими теперь считаются стальные и алюминиевые Apple Watch Series 2. 

Полный список «винтажных» и «устаревших» гаджетов Apple можно посмотреть здесь.
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Источник:
Macrumors
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