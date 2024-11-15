Apple поставила крест на двух легендарных iPhone. От них пора избавляться

Ряды «винтажных» и «устаревших» устройств Apple пополнили сразу несколько гаджетов.
Эти iPhone теперь считаются «винтажными»:
• iPhone 6s Plus;
• iPhone XS Max.
Стоит отметить, что речь идет о моделях iPhone 6s Plus с большим объемом внутренней памяти, поскольку конфигурацию на 32 ГБ уже внесли в список «устаревших».
«Устаревшими» признают модели с семилетним сроком давности с момента последней продажи. Идти в официальный сервисный центр с ними бесполезно — их больше не чинят. Исключением является аккумулятор, который Apple обязуется менять в течение десяти лет после снятия устройства с производства.
Такими теперь считаются стальные и алюминиевые Apple Watch Series 2.
Полный список «винтажных» и «устаревших» гаджетов Apple можно посмотреть здесь.