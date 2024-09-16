Apple повысила стоимость замены аккумуляторов в новых iPhone. Причём сразу на 20%

Компания Apple обновила страницу ремонта и обслуживания iPhone, добавив увеличенные цены на замену аккумулятора в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
Согласно официальному сайту, в американских магазинах Apple Store процедура по замене батареи в iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max обойдётся в $119. Это на 20% дороже, чем аккумулятор для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max ($99). При этом компания отмечает, что плата у сторонних авторизованных поставщиков услуг Apple может отличаться.
Интересно, что замена батареи в iPhone 16 и iPhone 16 Plus по-прежнему составляет $99. Напомним, до этого оригинальные аккумуляторы стоили $69, но с выходом iPhone 14 Apple увеличила цену до $99.
Теперь остаётся дождаться официальной разборки от iFixit, чтобы узнать, чем батареи в iPhone 16 Pro отличаются от обычных iPhone 16.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.