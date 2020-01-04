





Компания Apple теперь позволяет перед покупкой AirPods выбрать, каким образом будут кастомизированы наушники и зарядный чехол. Покупатель может выбрать оформление в официальном интернет-магазине Apple.Возможности кастомизации не особо широкие: на выбор предложено лишь 16 эмодзи (в том числе смайлики, знаки зодиака и задорная какашка) или текст длиной от 15 до 22 символов. Нанести собственное изображение или более длинный текст не получится, а также нельзя сочетать эмодзи и текст.Кастомизация AirPods предлагается клиентам Apple без дополнительной платы, стоимость наушников при выборе этой опции не увеличивается. Жаль, что Apple не предлагает больше эмодзи и их сочетание с текстом, ведь в этом случае варианты для персонификации наушников были бы фактически безграничны, и услуга компании пользовалась бы феноменальным успехом.Предложение действует лишь в некоторых странах мира и пока недоступно в России. Не исключено, что в скором времени Apple позволит кастомизировать AirPods и в нашей стране. Также стоит надеяться на то, что компания прислушается к пожеланиям и расширит возможности кастомизации наушников.