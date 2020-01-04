Компания Apple теперь позволяет перед покупкой AirPods выбрать, каким образом будут кастомизированы наушники и зарядный чехол. Покупатель может выбрать оформление в официальном интернет-магазине Apple.

Возможности кастомизации не особо широкие: на выбор предложено лишь 16 эмодзи (в том числе смайлики, знаки зодиака и задорная какашка) или текст длиной от 15 до 22 символов. Нанести собственное изображение или более длинный текст не получится, а также нельзя сочетать эмодзи и текст.



Кастомизация AirPods предлагается клиентам Apple без дополнительной платы, стоимость наушников при выборе этой опции не увеличивается. Жаль, что Apple не предлагает больше эмодзи и их сочетание с текстом, ведь в этом случае варианты для персонификации наушников были бы фактически безграничны, и услуга компании пользовалась бы феноменальным успехом.

Предложение действует лишь в некоторых странах мира и пока недоступно в России. Не исключено, что в скором времени Apple позволит кастомизировать AirPods и в нашей стране. Также стоит надеяться на то, что компания прислушается к пожеланиям и расширит возможности кастомизации наушников.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Источник:

MacRumors MacRumors

Ссылки по теме:

Школьник проглотил AirPods. Теперь он будет пользоваться только проводными наушниками Школьник проглотил AirPods. Теперь он будет пользоваться только проводными наушниками

Apple хочет научить нас делать «слоуфи» Apple хочет научить нас делать «слоуфи»

На Apple подал в суд американский кардиолог На Apple подал в суд американский кардиолог