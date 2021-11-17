Компания Apple впервые в истории предложила обладателям её устройств самим заниматься ремонтом. В продаже появятся запчасти и специальные инструменты.
Программа Self Service Repair будет запущена в начале 2022 года в США, а в дальнейшем в других странах. Изначально воспользоваться предложением смогут обладатели смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13, а позже возможность самостоятельного ремонта будет предоставлена владельцам компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.
Покупать запчасти для ремонта можно будет в онлайн-магазине Apple; сначала компания будет продавать экраны, камеры и аккумуляторы для сматрфонов, а затем и другие комплектующие. Там же можно будет приобрести специализированные инструменты. На сайте Apple будут опубликованы подробные инструкции для ремонта устройств в домашних условиях. Компания подчёркивает, что программа Self Service Repair рассчитана на пользователей с опытом ремонта техники, а при соблюдении инструкций устройства не будут сниматься с гарантии. Будет ли эта программа действовать в России, пока неизвестно.
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Как бы Эппл на не предложила самим у себя дома собирать купленные у не айфоны в виде киткомплектов.
«Собери сам свой айфон, спаси природу»
Надеюсь паять дома зарядки нам не придётся )
Многие будут мнить себя супергероями и делать ремонт сами. Не всегда удачно и понесут свои устройства в сц. Там их будут ждать с распростертыми объятиями.
Apple уточнила, что сначала откроет доступ к ремкомплектам, инструкциям и инструментам для iPhone 12 и iPhone 13. Потом компания расширит линейку устройств и добавит туда линейку Mac на M1 (MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini и iMac).
Apple не будет снимать с гарантии отремонтированные пользователями по этой программе устройство, если гаджеты или ноутбуки не были ими повреждены в процессе самостоятельного починки электроники. Apple предупреждает, что данная программа рассчитана на опытных пользователей, а не для всех, кто просто хочет сам починить смартфон или ноутбук.