



Компания Apple впервые в истории предложила обладателям её устройств самим заниматься ремонтом. В продаже появятся запчасти и специальные инструменты.



Программа Self Service Repair будет запущена в начале 2022 года в США, а в дальнейшем в других странах. Изначально воспользоваться предложением смогут обладатели смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13, а позже возможность самостоятельного ремонта будет предоставлена владельцам компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.



Покупать запчасти для ремонта можно будет в онлайн-магазине Apple; сначала компания будет продавать экраны, камеры и аккумуляторы для сматрфонов, а затем и другие комплектующие. Там же можно будет приобрести специализированные инструменты. На сайте Apple будут опубликованы подробные инструкции для ремонта устройств в домашних условиях. Компания подчёркивает, что программа Self Service Repair рассчитана на пользователей с опытом ремонта техники, а при соблюдении инструкций устройства не будут сниматься с гарантии. Будет ли эта программа действовать в России, пока неизвестно.







