На этой неделе компания Apple начала принимать предварительные заказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Вторая модель оказалась наиболее востребованной.
По данным MyDrivers, в Китае уже в первые часы было оформлено около полутора миллионов предзаказов, причём покупателей в основном интересует самая топовая модель, которая с максимальным объёмом памяти 512 ГБ стоит вдвое дороже, чем iPhone 12 mini с 64 ГБ.
Один из пользователей поделился скриншотом, на котором видно, что Apple планирует доставить ему iPhone 12 Pro Max в период с 25 декабря 2020 года по 1 января 2021 года. Он отмечает, что совершил покупку примерно через 20 минут после открытия предзаказов. Начало продаж iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max намечено на 13 ноября, но вторая модель наверняка окажется в большом дефиците (как и iPhone 12 Pro несколькими неделями ранее).
А что в России? При оформлении заказа на сайте Apple компания обещает доставить iPhone 12 mini с 13 по 17 ноября, а отправка iPhone 12 Pro Max обещана в течение 2-3 недель без указания более конкретных дат.
iPhone 12 mini стоит в России от 69 990 рублей и выше в зависимости от объёма накопителя, а iPhone 12 Pro Max — от 109 990 до 139 990 рублей. Программа расширенного гарантийного обслуживания AppleCare+ для этих моделей обойдётся в 14 990 и 20 990 рублей соответственно.
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