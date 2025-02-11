Apple представила флагманские наушники Beats Powerbeats Pro 2 со встроенным пульсометром







Сегодня, 11 февраля, компания Apple выпустила Powerbeats Pro 2 — самые продвинутые спортивные наушники, созданные для интенсивных тренировок. Гарнитура предлагает обновлённый дизайн, активное шумоподавление, отслеживание сердечного ритма и до 45 часов автономной работы. Сегодня, 11 февраля, компания Apple выпустила Powerbeats Pro 2 — самые продвинутые спортивные наушники, созданные для интенсивных тренировок. Гарнитура предлагает обновлённый дизайн, активное шумоподавление, отслеживание сердечного ритма и до 45 часов автономной работы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Новинка получила новую акустическую архитектуру, поддержку пространственного звука с динамическим отслеживанием головы и активный шумодав (ANC). Впервые в истории Apple эти наушники получили датчики для мониторинга сердечного ритма. Они позволяют отслеживать пульс в реальном времени. Скорее всего, именно эти сенсоры позже появятся в AirPods Pro 3.Конструкция наушников Powerbeats Pro 2 стала легче и удобнее: заушные крепления усилены никель-титановым сплавом, а обновленные амбушюры теперь доступны в пяти размерах. Среди прочих особенностей новинки — влагозащита IPX4, функция голосовой изоляции и улучшенные микрофоны для четкой передачи голоса даже в шумной среде.Внутри установлен чип Apple H2, который отвечает за стабильное соединение по Bluetooth и поддержку фирменных функций iOS. Без подзарядки гарнитура выдаёт до 45 часов вместе с кейсом, который в этом поколении поддерживает беспроводную зарядку.Наушники Powerbeats Pro 2 уже доступны во многих странах в четырех цветах по цене $249,99.