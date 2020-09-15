Apple представила iPad восьмого поколения и iPad Air четвёртого поколения







Apple обновила линейку своих планшетов. iPad восьмого поколения получил A12 Bionic, экран диагональю 10,2 дюйма и поддерживает Apple Pencil первого поколения. Цена — от 329 долларов, для учащихся — от 299 долларов.iPad восьмого поколения предназначен в основном для школьников и студентов, поэтому поддерживает различные возможности, помогающие в обучении. Например, быстрое составление презентаций, работу с графическими приложениями, подготовка документов и сбор информации. К специальному разъёму можно подключить док с физической клавиатурой.iPad Air четвёртого поколения выпущен в нескольких новых цветах, получил тонкую рамку, процессор A14 Bionic, а сканер отпечатков пальцев Touch ID встроен в кнопку питания. Диагональ экрана — 10,9 дюйма, поддерживается Apple Pencil второго поколения.A14 Bionic построен по 5-нанометровой технологии. В чипе 11,8 млрд транзисторов, что на 40% больше, чем в процессоре предыдущего поколения. Производительность ЦП выросла на 40%, а графики на 30%. В нейронном движке 14 ядер, его производительность стала на 50% выше.iPad Air четвёртого поколения получил 12-мегапиксельную основную камеру и 7-мегапиксельную фронтальную камеру. Планшет оснащён портом USB Type-C, к которому можно подключать внешние накопители и различные аксессуары.