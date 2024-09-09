Apple представила iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — самые крупные смартфоны за всю историю бренда

В рамках сегодняшней презентации It’s Glowtime компания Apple анонсировала самые ожидаемые смартфоны 2024 года — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Они стали больше, мощнее и красивее. Все подробности — в этом материале.
Начнём с того, что оба смартфона увеличились в габаритах. Экран в iPhone 16 Pro вырос с 6,1 до 6,3 дюйма, а в iPhone 16 Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. Теперь официально: это самые большие айфоны за всю историю Apple. Сами панели остались прежними — это те же Super Retina XDR OLED с разрешением ~460 ppi, переменной частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит, поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Сверху панели прикрыты фирменным защитным стеклом Ceramic Shield.
В плане дизайна они не сильно отличаются от прошлогодних моделей, но теперь на правом торце под кнопкой включения появилась сенсорная кнопка Camera Contol. Она отвечает за съёмку фото и видео. Сама клавиша — сенсорная и двухступенчатая, как в старых Nokia N95 и Sony Ericsson K750i. Лёгкое нажатие фокусирует сенсор на объекте, а сильное — активирует запись. Ещё по ней можно свайпать для регулировки зума, диафрагмы и сцены.
На задней панели расположены три камеры, но в этом году даже младшая «прошка» получила фирменную тетрапризму на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Видимо, увеличенные габариты корпуса позволили её там разместить. Основной сенсор остался прежним — 48 Мп, ƒ/1.78, но тут используется технология Fusion, которая улучшает качество съёмки, а сверхширик получил апгрейд с 12 Мп до 48 Мп. Теперь кадры на него будут более чёткими. Вместе с этим смартфоны научились снимать видео в разрешении 4K/120 fps.
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За производительность в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max отвечает новый флагманский 3-нм чип Apple A18 Pro с 6 графическими ядрами и 16-ядерным нейродвижком Neural Engine. Процессор стал на 15% быстрее предшественника. На выбор доступны конфигурации с 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.
Среди прочих особенностей новинок — порт USB Type-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Qi2, MagSafe, eSIM. Вдобавок Apple прокачала автономность смартфонов, но, как обычно, ёмкости аккумуляторов раскрывать не стала.
Цены на iPhone 16 Pro стартуют с $999 за версию на 128 ГБ, а на iPhone 16 Pro Max — с $1199. В продажу смартфоны поступят с 20 сентября.