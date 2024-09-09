Apple представила iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — самые крупные смартфоны за всю историю бренда

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В рамках сегодняшней презентации It’s Glowtime компания Apple анонсировала самые ожидаемые смартфоны 2024 года — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Они стали больше, мощнее и красивее. Все подробности — в этом материале.Начнём с того, что оба смартфона увеличились в габаритах. Экран в iPhone 16 Pro вырос с 6,1 до 6,3 дюйма, а в iPhone 16 Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. Теперь официально: это самые большие айфоны за всю историю Apple. Сами панели остались прежними — это те же Super Retina XDR OLED с разрешением ~460 ppi, переменной частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 2000 нит, поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Сверху панели прикрыты фирменным защитным стеклом Ceramic Shield.В плане дизайна они не сильно отличаются от прошлогодних моделей, но теперь на правом торце под кнопкой включения появилась сенсорная кнопка Camera Contol. Она отвечает за съёмку фото и видео. Сама клавиша — сенсорная и двухступенчатая, как в старых Nokia N95 и Sony Ericsson K750i. Лёгкое нажатие фокусирует сенсор на объекте, а сильное — активирует запись. Ещё по ней можно свайпать для регулировки зума, диафрагмы и сцены.На задней панели расположены три камеры, но в этом году даже младшая «прошка» получила фирменную тетрапризму на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Видимо, увеличенные габариты корпуса позволили её там разместить. Основной сенсор остался прежним — 48 Мп, ƒ/1.78, но тут используется технология Fusion, которая улучшает качество съёмки, а сверхширик получил апгрейд с 12 Мп до 48 Мп. Теперь кадры на него будут более чёткими. Вместе с этим смартфоны научились снимать видео в разрешении 4K/120 fps.За производительность в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max отвечает новый флагманский 3-нм чип Apple A18 Pro с 6 графическими ядрами и 16-ядерным нейродвижком Neural Engine. Процессор стал на 15% быстрее предшественника. На выбор доступны конфигурации с 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.Среди прочих особенностей новинок — порт USB Type-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Qi2, MagSafe, eSIM. Вдобавок Apple прокачала автономность смартфонов, но, как обычно, ёмкости аккумуляторов раскрывать не стала.Цены на iPhone 16 Pro стартуют с $999 за версию на 128 ГБ, а на iPhone 16 Pro Max — с $1199. В продажу смартфоны поступят с 20 сентября.