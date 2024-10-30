Apple представила MacBook Pro с процессорами M4 Pro и M4 Max

«В новых MacBook Pro появился совершенно новый дисплей с нанотекстурой, которая значительно уменьшает количество бликов и отвлекающих отражений. При ярком освещении новый MacBook Pro теперь может отображать SDR-контент с яркостью до 1 000 нит, а также HDR-контент с пиковой яркостью до 1 600 нит. Все вместе это меняет жизнь пользователей, работающих на открытом воздухе».

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Компания Apple анонсировала выпуск новых моделей MacBook Pro. Они получили улучшенную начинку, в том числе новейшие процессоры M4 Pro и M4 Max.Как и раньше, MacBook Pro выпущены в вариантах с экранами диагональю 14 и 16 дюймов. В интернет-магазине Apple можно выбрать конфигурацию, исходя из требований к производительности процессора, объёму памяти и характеристик экрана.Все новые модели MacBook Pro оснащены портом HDMI, поддерживающим разрешение до 8K. Модель с M4 Pro способна поддерживать до трёх дисплеев 6K с частотой 60 Гц по интерфейсу Thunderbolt или HDMI, что является улучшением по сравнению с предыдущей моделью M3 Pro. MacBook Pro с чипом M4 Pro поддерживает один дисплей с разрешением 6K / 60 Гц и второй дисплей с разрешением 8K / 60 Гц или 4K / 240 Гц. Модель M4 Max поддерживает до трёх внешних дисплеев с разрешением 6K / 60 Гц через Thunderbolt и один внешний дисплей с разрешением до 4K / 144 Гц через HDMI, или до двух внешних дисплеев с разрешением 6K / 60 Гц через Thunderbolt и один внешний дисплей с разрешением до 8K / 60 Гц или один внешний дисплей с разрешением 4K / 240 Гц через HDMI.Ноутбуки получили слот для карт памяти SDXC, порт MagSafe 3 для зарядки, 12-мегапиксельную камеру, разъём для наушников и модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Модель с M4 Pro обеспечивает до 22 часов автономной работы, а модель с M4 Max — до 18 часов.В новых моделях MacBook Pro опционально используется улучшенный экран Liquid Retina XDR с нанотекстурированной матрицей, за который предлагается доплатить 150 долларов в конфигураторе устройства при оформлении покупки. Вот как Apple описывает его на своём сайте:Аналогичная матрица применяется в новой модели iMac, представленной ранее на этой неделе. Она также есть в нескольких других продуктах Apple: Pro Display XDR, Studio Display и iPad Pro.Минимальный объём объединённой памяти у MacBook Pro с процессорами M4 Pro и M4 Max составляет 24 ГБ (у предыдущей модели было 18 ГБ). Вместо портов Thunderbolt 4 теперь используются три порта Thunderbolt 5 с увеличенной в три раза пропускной способностью передачи данных по кабелю (до 120 Гбит/с). Thunderbolt 5 также поддерживает подключение к монитору по технологии DisplayPort 2.1 через разъём USB Type-C и позволяет подключать периферию через высокоскоростной протокол PCIe 4.0.Продажи MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max начнутся 8 ноября по цене от 1599 долларов и выше в зависимости от процессора и выбранных улучшений характеристик. Предзаказы на сайте Apple в США и некоторых других странах принимают с 30 октября. Доступные цвета — чёрный и серебристый.