Apple представила наушники AirPods Max 2

Компания Apple анонсировала наушники AirPods Max 2, которые получили обновлённый чип H2 и ряд интеллектуальных функций. Новинка сохранила полноразмерный дизайн предшественника, но обзавелась улучшенной системой активного шумоподавления и новым высокодинамичным усилителем для более чистого звучания. Устройство будет доступно в пяти цветах, включая оранжевый и фиолетовый.

Чип H2 позволил внедрить в AirPods Max 2 функции, ранее доступные только на других моделях семейства. Среди них адаптивный режим, автоматически регулирующий уровень шумоподавления в зависимости от окружения, и функция распознавания разговора, которая приглушает музыку, когда владелец начинает говорить. Также появилась возможность управлять уведомлениями Siri с помощью кивка или покачивания головы.Новинка поддерживает Live Translation — функцию живого перевода разговоров между собеседниками. Для этого используются микрофоны наушников и алгоритмы машинного обучения на сопряжённом iPhone. Кроме того, наушники получили «студийный» режим записи голоса и возможность дистанционного управления камерой смартфона через колёсико Digital Crown.AirPods Max 2 обеспечивают воспроизведение аудио без потерь качества при подключении по USB Type-C. Заявлена поддержка 24-битного звука с частотой дискретизации 48 кГц, что позволяет использовать наушники в профессиональных рабочих процессах, например, при сведении треков в Logic Pro. Время автономной работы осталось на уровне предшественника — до 20 часов с шумоподавлением.Ёмкость аккумулятора и конструкция оголовья из нержавеющей стали претерпели незначительные изменения. При этом наушники стали немного легче благодаря использованию переработанных материалов в соответствии с экологической программой Apple. В комплекте поставляется чехол Smart Case, переводящий устройство в режим ожидания со сверхнизким энергопотреблением.Предзаказ AirPods Max 2 откроется 25 марта, а первые поставки стартуют в начале апреля. Стоимость в США составит 549 долларов (около 45 тысяч рублей), что соответствует цене предыдущей модели на момент её выхода. О сроках появления новинки и цене на российском рынке информации от ритейлеров пока не поступало.