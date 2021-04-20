









Вместе с новой линейкой компьютеров iMac компания Apple представила целый ряд аксессуаров в соответствующих цветовых решениях. В серию вошли: Magic Keyboard со сканером отпечатка пальца Touch ID, а также обновленные мышки Magic Mouse и трекпады Magic Trackpad.Клавиатуры Magic Keyboard выполнены в алюминиевом корпусе. Впервые они оснащаются датчиком Touch ID, который использует специальный компонент безопасности, взаимодействующий напрямую по зашифрованному каналу с системой Secure Enclave в M1. Также сканер отпечатка поддерживает переключение пользователей, а это значит, что можно переключаться на другой профиль буквально одним нажатием пальца.Помимо этого, Apple представила Magic Mouse и Magic Trackpad в соответствующей новым компьютерам расцветке.