Apple представила новый iPad Air с чипом M3 и улучшенной клавиатурой Magic Keyboard







Сегодня, 4 марта, компания

Сегодня, 4 марта, компания Apple представила новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Air с чипом M3. От предшественников новинки отличаются только чипами. Apple заявляет, что чип M3 обеспечивает прирост производительность в 20% по сравнению с чипом M2.

Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Air оснащена большим трекпадом и рядом функциональных клавиш для лёгкого доступа к яркости и другим функциям. Новая клавиатура крепится к iPad Air с помощью магнита, а Smart Connector мгновенно подключает питание и данные без необходимости использования Bluetooth. Клавиатура также оснащена портом USB-C для зарядки. Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Air оснащена большим трекпадом и рядом функциональных клавиш для лёгкого доступа к яркости и другим функциям. Новая клавиатура крепится к iPad Air с помощью магнита, а Smart Connector мгновенно подключает питание и данные без необходимости использования Bluetooth. Клавиатура также оснащена портом USB-C для зарядки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Новый iPad Air уже можно предзаказать, а в продажу он поступит с 12 марта. В США 11-дюймовая модель стоит от $599, а 13-дюймовая — от $799. Клавиатура Magic Keyboard обойдётся в $269/$319 в зависимости от модели iPad Air.