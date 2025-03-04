Apple представила новый iPad Air с чипом M3 и улучшенной клавиатурой Magic Keyboard

Фархад

Air M3

Сегодня, 4 марта, компания Apple представила новые 11- и 13-дюймовые модели iPad Air с чипом M3. От предшественников новинки отличаются только чипами. Apple заявляет, что чип M3 обеспечивает прирост производительность в 20% по сравнению с чипом M2.

Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Air оснащена большим трекпадом и рядом функциональных клавиш для лёгкого доступа к яркости и другим функциям. Новая клавиатура крепится к iPad Air с помощью магнита, а Smart Connector мгновенно подключает питание и данные без необходимости использования Bluetooth. Клавиатура также оснащена портом USB-C для зарядки.

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Новый iPad Air уже можно предзаказать, а в продажу он поступит с 12 марта. В США 11-дюймовая модель стоит от $599, а 13-дюймовая — от $799. Клавиатура Magic Keyboard обойдётся в $269/$319 в зависимости от модели iPad Air.
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Источник:
Apple
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