



Компания Apple выпустила MacBook Pro с экраном диагональю 13 дюймов, клавиатурой Magic Keyboard, повышенной производительностью и вдвое большей ёмкостью накопителя. На модели обновлённой линейки устанавливаются процессоры Intel десятого поколения, благодаря которым графическая производительность стала до 80% выше, а некоторые конфигурации оснащаются 16 ГБ оперативной памяти.



Magic Keyboard



Обновлённый MacBook Pro 13 дюймов теперь выпускается с новой клавиатурой Magic Keyboard, впервые представленной на MacBook Pro 16 дюймов и добавленной на MacBook Air в марте. Клавиши Magic Keyboard обладают модернизированным механизмом «ножницы» с ходом 1 мм. Благодаря тому, что клавиши со стрелками расположены в виде перевёрнутой буквы «Т», ими проще пользоваться при работе с таблицами и в играх. Кроме того, на Magic Keyboard предусмотрена физическая клавиша Escape, а также панель Touch Bar и датчик Touch ID.







Накопитель вдвое большей ёмкости



Стандартные конфигурации 13‑дюймового MacBook Pro оснащаются накопителями вдвое большей ёмкости, чем на моделях предыдущего поколения, — от 256 ГБ до 1 ТБ. Пользователи, которым требуется дополнительное пространство для хранения файлов могут выбрать SSD‑накопитель ёмкостью до 4 ТБ.



Повышенная производительность



Максимальная конфигурация MacBook Pro 13 дюймов включает 4‑ядерные процессоры Intel Core 10‑го поколения с ускорением Turbo Boost до 4,1 ГГц. По сравнению со старыми моделями MacBook Pro 13 дюймов, оснащёнными 2‑ядерными процессорами, рост производительности составляет до 2,8 раза. Встроенный графический процессор Intel Iris Plus Graphics работает до 80% производительнее, чем на моделях MacBook Pro 13 дюймов предыдущего поколения, что облегчает монтаж видео 4K, ускоряет рендеринг и делает отображение графики в играх более плавным. Кроме того, благодаря новому графическому процессору к компьютеру можно подключать монитор Pro Display XDR для вывода изображения с разрешением 6K.







Память



На некоторые модели по умолчанию устанавливается 16 ГБ оперативной памяти с тактовой частотой 3733 МГц. Впервые в истории 13‑дюймовых ноутбуков Mac можно выбрать конфигурацию с 32 ГБ памяти. Такой объём обеспечивает высокую скорость одновременной работы нескольких виртуальных машин и позволяет до 50% быстрее обрабатывать в Photoshop изображения.



Компактный корпус



MacBook Pro 13 дюймов в алюминиевом корпусе серебристого цвета или цвета «серый космос» весит 1,4 кг. 13‑дюймовый дисплей Retina — это более 4 миллионов пикселей, миллионы цветов, яркость 500 кд/м² и поддержка широкого цветового охвата (P3). Кроме того, MacBook Pro 13 дюймов оснащается стереодинамиками, датчиком Touch ID для удобной аутентификации и безопасных онлайн-покупок, панелью Touch Bar с элементами управления, которые динамически меняются в зависимости от контекста, а также передовым трекпадом Force Touch для управления курсором и навигации с использованием жестов Multi‑Touch.







Встроенные функции безопасности



MacBook Pro оснащён чипом Apple T2 Security Chip второго поколения, который проверяет, не было ли взломано программное обеспечение, которое устанавливается на устройство при первоначальной загрузке, и обеспечивает непрерывное шифрование всех данных, хранящихся на SSD‑накопителе. Кроме того, чип T2 защищает данные, которые используются Touch ID, то есть отвечает за сохранность важной информации при разблокировке Mac, вводе паролей онлайн и покупках в интернете.



Цены



Новый MacBook Pro 13 скоро будет доступен по цене от 119 990 руб. на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, MacBook Pro 13 также появится в продаже у авторизованных реселлеров.







